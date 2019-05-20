На выходных в Приангарье местами до +20°, в северных районах – мокрый снег

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, температура ночью +1,-1°, в пригородной зоне до -3°, днем +13,+15°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 18 мая – переменная облачность, местами: небольшие, в северных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +2,-3°, в пониженных формах рельефа -4,-9°, днем +13,+18°, при облачной погоде +3,+8°.

В воскресенье, 19 мая, в Приангарье ожидается переменная облачность, без осадков, в северных районах местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +2,-3°, при прояснении до -7°, днем +15,+20°, местами +5,+10°.