На выходных в Приангарье обещают дожди, грозы и ветра

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, днём порывы до 15 м/с, температура ночью +1,+3°, днем +17,+19°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 12 мая – переменная облачность, местами: ночью в северных районах небольшой мокрый снег, днём по области небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, днём порывы 12-17 м/с. Температура ночью 0,+5°, в пониженных формах рельефа -3,-8°, днем +16,+21°, местами +7,+12°.

В воскресенье, 13 мая, в Приангарье ожидается переменная облачность, местами, днем в большинстве западных и центральных районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура ночью +1,+6°, при прояснении -1,-6°, днем +11,+16°, при облачной погоде +4,+9°.