На выходных в Приангарье обещают мокрый снег

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 марта ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью около -8°, днем +5,+7°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 23 марта – переменная облачность, местами небольшой и умеренный ночью снег, днем мокрый снег и снег. Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в северных районах до 18 м/с, слабые метели. Температура ночью -3,-8°, при прояснении -13,-18°, днем +3,+8°, при облачной погоде -2,-7°, в горах Восточного Саяна при малооблачной погоде до +11°.

В воскресенье, 24 марта, в регионе переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, слабые метели, температура ночью -4,-9°, при прояснении -14,-19°, днем +4,-1°, местами -6,-11°, в Катангском и северо-восточных районах ночью -15,-20°, в пониженных формах рельефа -23,-28°, днем -9,-14°.