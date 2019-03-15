На выходные в Приангарье обещают мокрый снег и порывистый ветер

Иркутская область, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 марта ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -2,-4°, днем +9,+11°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 16 марта – переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег, днем в западных и южных районах без осадков, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью 0,-5°, в пониженных формах рельефа -10,-15°, днем +6,+11°, местами +2,-4°, в западных районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде +11,+16°.

В воскресенье, 17 марта, в Приангарье, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, метели, ночью в южных, центральных и верхнеленских районах юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -2,-7°, при прояснении -10,-15°, в западных районах при облачной погоде до +3°, днем +2,+7°, в пониженных формах рельефа -3,-8°, в южных районах при малооблачной погоде +6,+11°.