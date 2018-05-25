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25.05.2018

На выходные в Приангарье передают дожди, грозы, местами заморозки

Иркутская область, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 мая будет облачно, дождь, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +3,+5°, днём  +10,+12°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 26 мая – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ночью в центральных, южных и верхнеленских районах небольшие и умеренные, местами сильные  осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы  до 16 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении до -2°, заморозки,  днём +14,+19°, при облачной погоде +8,+13°, в северных районах при малооблачной погоде  +22,+27°.

В воскресенье, 27 мая, в Приангарье ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер северо-западный с переходом  на юго-восточный 5-10 м/с, в северных районах порывы  до 14 м/с, температура ночью +1,+6°, в пониженных формах рельефа 0,-2°, заморозки,  при увеличении облачности в западных районах +5,+10°, днём +19,+24°, при облачной погоде +13,+18°, в западных районах при малооблачной погоде до +27°.

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