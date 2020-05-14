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13.05.2020

Небольшой дождь обещают в Иркутске 14 мая

Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +4,+6°, днем +13,+15°.

По области, по прогнозу УГМС, 14 мая – переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах, днем в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья ливневые дожди, днем в западных, центральных, северо-восточных и южных районах небольшие, местами умеренные осадки. В отдельных районах грозы. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении 0,-3°, заморозки, в северных районах +1,-4°, днем +8,+13°, при облачной погоде +4,-1°, местами в южных районах до +16°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 15 мая днем дождливо и до +11°15 Мая 2020, 07.00
2020-05-14-09-57-24
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 мая ожидается ночью облачная погода, умеренный дождь с мокрым снегом, днём переменная облачность,  небольшой дождь, ветер северо-западный  5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +1,+3°, днём +9,+11°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Гостиницу «Академическая» в Иркутске не будут использовать как обсерватор по просьбе учёных15 Мая 2020, 13.41
2020-05-15-05-45-21
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Гостиница «Академическая» в Иркутске будет исключена из списков обсерваторов и пунктов временного размещения для сотрудников системообразующих предприятий с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.
В Иркутске пенсионерам и малоимущим планируют предоставлять маски бесплатно15 Мая 2020, 13.05
2020-05-15-05-14-38
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ближайшее время на региональном уровне проведут совещание, на котором с представителями всех крупных торговых сетей обсудят вопрос бесплатного предоставления в условиях коронавируса средств защиты пожилым людям и людям с тяжелым материальным положением. Об этом пресс-служба мэрии сообщает со ссылкой на врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Коронавирус в Иркутской области подтвердился ещё у 24 человек, трое пациентов умерли15 Мая 2020, 11.38
-24-
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 15 мая коронавирус выявили еще у 24 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 499. Об этом сообщает оперштаб.
Компания РУСАЛ вручила ветеранам Братска подарки в честь 75-летия Победы14 Мая 2020, 19.41
Братск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ветераны Братска продолжают принимать поздравления с юбилеем Победы. В год славы и памяти, объявленный Владимиром Путиным, металлурги БрАЗа навестили самых дорогих и почетных жителей нашего города.
Московские врачи выявили у больных коронавирусом еще одно нетипичное течение болезни15 Мая 2020, 07.30
Москва, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врачи центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием и лечение больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. Об этом пишут argumenti.ru.
В Иркутске на Синюшке 23 мая высадят сосны в часть 75-летия со Дня Победы14 Мая 2020, 16.52
-23-75-
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Девятая ежегодная акция «Посади дерево – подари планете жизнь» в этом году посвящена 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Её планируют провести 23 мая в роще микрорайона Синюшина Гора. Из-за ограничений по коронавирусу мероприятие проведут при особых условиях, сообщили в благотворительном фонде «Подари планете жизнь».
Волонтёры из ОНФ через соцсети нашли для алабая-беспризорника из села Баклаши новых хозяев 14 Мая 2020, 16.15
Шелеховский район, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёры «Молодёжки ОНФ», участвующие в акции взаимопомощи #МыВместе, помогают не только с покупкой лекарств и продуктов пожилым людям, оказавшимся в условиях самоизоляции, но и решают для них даже такие нестандартные проблемы, как пристроить опасную собаку и помочь в открытии продовольственного магазина в небольшом селе. Просьбы о решении этих проблем не были услышаны в местных ведомствах, сообщает пресс-служба реготделения штаба ОНФ.
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Довыборы в думу Иркутске запланировали на сентябрь15 Мая 2020, 12.31
2020-05-15-04-44-48
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Довыборы в думу Иркутска планируется провести в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Игорь Кобзев по итогам апреля вошел в ТОП-3 медиарейтинга глав регионов Сибири15 Мая 2020, 10.22
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Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам апреля занял второе место в медиарейтинге глав регионов СФО по версии «Медиалогии».
В Приангарье предлагают принять несколько законопроектов в сфере госстроительства и местного самоуправления15 Мая 2020, 10.08
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ряд законопроектов в сфере государственного строительства и местного самоуправления рекомендовали к принятию члены профильного комитета Законодательного собрания Иркутской области на заседании 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
В Иркутской области предлагают внести изменения в закон о выборах губернатора15 Мая 2020, 09.52
2020-05-15-02-00-05
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по госстроительству ЗС 14 мая рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении два законопроекта, предусматривающих внесение изменений в закон «О выборах губернатора Иркутской области».
Заксобранию Приангарья предлагают повысить количественный порог депутатов, нужный для созыва чрезвычайной сессии15 Мая 2020, 09.42
2020-05-15-01-52-22
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом чтении предлагается принять изменения в закон Иркутской области о региональном парламенте, повысив количество депутатов, необходимое для внесения требования о проведении чрезвычайного заседания, с одной пятой до половины от установленного числа.
Депутаты думы Иркутска не смогли выбрать нового зампреда14 Мая 2020, 10.56
2020-05-14-03-08-35
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска на внеочередном заседании думы 14 мая не смогли избрать заместителя председателя на постоянной основе, чей пост стал вакантным после того, как Евгений Стекачёв возглавил представительный орган.
Дмитрий Ружников сложил полномочия депутата ради поста вице-мэра Иркутска14 Мая 2020, 10.38
2020-05-14-02-44-11
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Дмитрий Ружников подал в отставку по собственному желанию в связи с предложением занять пост вице-мэра областного центра.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
На Култукском тракте перевернулся самосвал15 Мая 2020, 15.34
2020-05-15-07-43-50
Шелеховский район, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На Култукском тракте утром 15 мая перевернулся самосвал с гравием. Водитель госпитализирован, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Ангарчанка предстанет перед судом за убийство младенца15 Мая 2020, 15.08
2020-05-15-07-21-38
Ангарск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении  36-летней ангарчанки, обвиняемой в убийстве её новорождённого ребёнка. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудника поставщика продуктов в Катангском районе обвиняют в мошенничестве15 Мая 2020, 13.30
Катангский район, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств Катангского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пьяный житель ангарского посёлка без водительских прав угнал иномарку у родственников и устроил погоню15 Мая 2020, 13.15
2020-05-15-05-27-46
Ангарск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель ангарского посёлка Шароны может стать фигурантом уголовного дела за пьяную езду. Парень, будучи нетрезвым и без водительских прав, взял машину у родственников, «чтобы покататься». Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Власти: в Иркутской области потушены все лесные пожары15 Мая 2020, 10.49
2020-05-15-02-54-33
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 15 мая к 10.30 потушили все лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Студенты ИГУ тушат лесные пожары в Забайкалье14 Мая 2020, 17.23
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Помощь в тушении лесных пожаров, бушующих в Забайкалье, оказывают студенты Иркутского государственного университета, вошедшие в состав сводного отряда ВСКС (Всероссийский студенческий корпус спасателей). Согласно подсчетам, студентами-спасателями ВСКС потушено уже более 16 гектаров горящих лесов, сообщает пресс-служба вуза.
В ночь на 14 мая в Боханском районе сгорели склады с зерном14 Мая 2020, 16.11
-14-
Боханский район, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В ночь на 14 мая в селе Хохорск Боханского района произошёл крупный пожар в складских помещениях местного крестьянско-фермерского хозяйства. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в третьем часу ночи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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