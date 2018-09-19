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20.09.2018

Непогода от Иркутской области не отступает

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 сентября ожидается переменная облачность, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с. Температура ночью 0,+2°, днем около +7°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 20 сентября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах сильные осадки, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, днем в южных и верхнеленских районах до 18 м/с. Температура ночью -1,+4°, в пониженных формах рельефа до -6°, днем +7,+12°, местами 0,+5°.

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