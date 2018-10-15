Октябрь продолжает радовать иркутян теплом

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +1,-1°, днём около +14°. По Иркутской области, по данным УГМС, 16 октября ожидается переменная облачность, без осадков, в западных и северных районах местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман. ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в южных, верхнеленских, северо-восточных районах юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +2,-3°, при прояснении -7,-12°, днём +9,+14°, при облачной погоде +3,+8°, в южных и западных районах местами +14,+19°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: