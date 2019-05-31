В первые дни лета в Приангарье обещают дождь

Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 июня, в День города, ожидается переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 16 м/с, днём до 13 м/с. Температура ночью +7,+9°, днём +16,+18°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 1 июня ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, град, в Катангском и северо-восточных районах ночью без осадков, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5,+10°, при прояснении до +2°, днём +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°, в Катангском и северо-восточных районах при малооблачной погоде до +24°.

В воскресенье, 2 июня, по Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, град, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении до 0°, в северо-восточных районах +6,+11°, днём +17,+22°, при облачной погоде +8,+13°.