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31.05.2019

В первые дни лета в Приангарье обещают дождь

Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 июня, в День города, ожидается переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 16 м/с, днём до 13 м/с. Температура ночью +7,+9°, днём  +16,+18°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 1 июня ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, град, в Катангском и северо-восточных районах ночью без осадков, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5,+10°, при прояснении до +2°, днём +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°, в Катангском и северо-восточных районах при малооблачной погоде до +24°.

В воскресенье, 2 июня, по Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, град, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении до 0°, в северо-восточных районах +6,+11°, днём +17,+22°, при облачной погоде +8,+13°.

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В первые дни лета в Приангарье обещают дождь31 Мая 2019, 17.56
Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 июня, в День города, ожидается переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 16 м/с, днём до 13 м/с. Температура ночью +7,+9°, днём  +16,+18°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В Иркутске запустили новый экскурсионный маршрут «И помнит город о войне»31 Мая 2019, 17.48
Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Факультет сервиса и рекламы Иркутского государственного университета разработал новый экскурсионный маршрут «И помнит город о войне». Его оценили ученики иркутской школы № 75, их родители и учителя, сообщает пресс-служба вуза.
Спасатели приняли в эксплуатацию пляж Якоби в Иркутске31 Мая 2019, 17.07
Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МЧС по Иркутской области приняло в эксплуатацию пляж Якоби в Иркутске. Он начнет функционировать с 1 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Синоптики: в Иркутске календарное лето уже наступило, а вот по области еще вероятны заморозки31 Мая 2019, 16.51
2019-05-31-09-01-42
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске календарное лето уже наступило, а вот по области еще вероятны заморозки. Об этом рассказали специалисты УГМС на пресс-конференции 31 мая.
«Королевский цирк» Гии Эрадзе начинает свои гастроли в Иркутске31 Мая 2019, 13.58
2019-05-31-06-06-39
Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня в Иркутском государственном цирке заслуженный артист России Гия Эрадзе представит свое новое грандиозное цирковое шоу «Королевский цирк». Как сообщают организаторы, зрителей ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля.
Далай-лама рассказал о секретах счастья31 Мая 2019, 08.00
Интернет, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Далай-лама поделился с обществом секретами счастья. По его словам, оно связано с «шестым сознанием» и «покоем ума», а не с пятью органами чувств или материальными приобретениями. Он отметил, что Россия способна внести существенный вклад в развитие этой идеи, сообщают «Аргументы недели».
Стипендии мэра Иркутска получили больше полусотни талантливых детей30 Мая 2019, 17.32
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Стипендии мэра Иркутска получили 55 воспитанников детских художественных, музыкальных школ и школ искусств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Иркутской области около 5% детей являются инвалидами30 Мая 2019, 17.18
Иркутская область, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проживают более 12 тысяч детей-инвалидов, это 5,3% от общего числа несовершеннолетних в регионе. Об этом со ссылкой на руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе ГБ МСЭ по Иркутской области» Наталью Рыбченко сообщает пресс-служба Заксобрания.
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Сергей Сокол заслушал отчёт мэра Усолья-Сибирского Максима Торопкина31 Мая 2019, 16.30
2019-05-31-08-46-47
Усолье-Сибирское, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол вместе с жителями Усолья-Сибирского, депутатами городской думы и представителями общественности заслушал отчет мэра города Максима Торопкина о проделанной в течение 2018 года работе. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Михаил Щапов: «Деньги от углеводородов необходимо вернуть регионам»31 Мая 2019, 15.53
Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов внес проект закона, которым предлагается зачислять в бюджет субъектов РФ 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (НДПИ). В настоящее время 100% доходов от этого налога получает федеральный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Девять участников «ПолитСтартапа» пойдут на выборы в Иркутской области31 Мая 2019, 13.39
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области девять участников проекта «ПолитСтартап» выиграли предварительное голосование «Единой России». Они выдвигаются кандидатами от партии в депутаты городских и районных дум, сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.
Дума и мэрия Иркутска – о встречах депутатов с избирателями30 Мая 2019, 15.25
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска 29 мая на слушаниях заявили, что администрация города запрещает им встречаться с иркутянами в помещениях школ. В мэрии говорят, что это связано с требованиями безопасности к образовательным учреждениям.
Виталий Матвийчук: при обвинении в коррупции меня перепутали с братом30 Мая 2019, 15.18
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска рассмотрела представление прокуратуры города об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
В первом чтении единогласно принят законопроект Андрея Турчака об упрощении порядка декларирования для сельских депутатов30 Мая 2019, 15.06
Москва, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, упрощающий порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Документ был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Совета Федерации, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком, сообщает пресс-служба партии.
Дума Иркутска отложила рассмотрение вопроса о лишении мандата депутата Ивана Гущина30 Мая 2019, 12.26
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на заседании 30 мая отложила рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий Ивана Гущина. С таким требованием ранее выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Современный Китай: мифы и реальность
В Братске девочка-подросток погибла под колёсами поезда31 Мая 2019, 15.58
Братск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 17-летняя жительница Падунского района 30 мая попала под колёса пассажирского поезда и погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления СКР.
В Иркутской области на пожарах в мае погибли 11 человек31 Мая 2019, 15.18
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на пожарах в жилом секторе погибли 11 человек, в том числе один ребёнок. Кроме того, 14 человек получили травмы. Всего в мае в регионе произошло 388 бытовых пожаров, сообщает пресс-служба спасателей.
Четверо жителей Иркутской области организовали разветвлённую сеть продажи нелегального алкоголя31 Мая 2019, 11.37
2019-05-31-03-56-35
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области перед судом предстанут четыре человека, подозреваемых в незаконном обороте поддельного алкоголя. Фальсифицированное спиртное они продавали в Иркутском, Братском, Усольском и Черемховском районах, сообщает пресс-служба полиции.
Власти Иркутской области сообщили о двукратном сокращении площади лесных пожаров31 Мая 2019, 10.36
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Площадь лесных пожаров в Иркутской области к утру 31 мая составила чуть больше 1,3 тысячи га. Это более чем в два раза меньше по сравнению с данными на утро 30 мая.
У ангарской Савватеевки незаконно срубили сосну на 150 тысяч рублей30 Мая 2019, 17.39
Ангарск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В нескольких километрах от села Савватеевка Ангарского городского округа чёрные лесорубы заготовили 280 кубометров сосны. По предварительной оценке, их действиями лесному фонду нанесен ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.
Иркутянина ограничили в свободе на восемь месяцев за шутку о бомбе в центре города30 Мая 2019, 16.44
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска приговорил к восьми месяцам ограничения свободы 26-летнего мужчину за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Жителя Усть-Илимска заподозрили в убийстве главы ритуального агентства из-за обиды30 Мая 2019, 15.43
2019-05-30-07-59-32
Усть-Илимск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту убийства 47-летней предпринимательницы из Усть-Илимска. Подозреваемым по делу проходит 31-летний местный житель, сообщает пресс-служба ведомства.
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