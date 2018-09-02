Первый понедельник сентября в Иркутске будет по-летнему теплым

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью северо-западный 3-8 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +22,+24°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 3 сентября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в западных районах и ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северо-восточный, днем в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, в Катангском районе -1,+4°, днем +20,+25°, при увеличении облачности +11,+16°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: