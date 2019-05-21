Погода в Иркутске на 22 мая: днём +22,+24°, вечером возможен дождь

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Во второй половине дня небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +8+10°, днём +22,+24°. По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, по северу в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный, в южных районах юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днем +15,+20°, при облачной погоде +9,+14°, в южных районах при пояснении до +24°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: