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22.05.2019

Погода в Иркутске на 22 мая: днём +22,+24°, вечером возможен дождь

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Во второй половине дня небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +8+10°, днём +22,+24°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, по северу в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный, в южных районах юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днем +15,+20°, при облачной погоде +9,+14°, в южных районах при пояснении до +24°.

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Сегодня в Иркутске:
Погода в Иркутске на 22 мая: днём +22,+24°, вечером возможен дождь22 Мая 2019, 07.00
2019-05-21-10-38-57
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Во второй половине дня небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +8+10°, днём +22,+24°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Иркутске на детском фестивале всех угостят десятиметровым пирогом22 Мая 2019, 12.57
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль детского творчества «Мы вместе» пройдет 23 мая в иркутском парке «Комсомольский».
МЧС: в Иркутской области возможно задымление населенных пунктов22 Мая 2019, 12.46
2019-05-22-04-51-27
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за смены направления ветра возможно задымление некоторых населенных пунктов.
Всех школьников с ОВЗ в Иркутской области обеспечат двухразовым бесплатным питанием22 Мая 2019, 12.10
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о двухразовом бесплатном школьном питании для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) приняли 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области.
Прокуратура Усть-Кута семерых бывших зеков принудительно отправила на обследование22 Мая 2019, 12.36
2019-05-22-04-30-03
Усть-Кут, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Усть-Кута добилась того, чтобы семерых бывших заключенных в судебном порядке отправили на обследование.
Дуэт арфы и флейты, мастер-классы по икебане и экскурсии – Ботсад ИГУ зовёт на праздник сакуры22 Мая 2019, 09.00
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ботанический сад ИГУ приглашает иркутян на праздник сакуры. Его проведут 25 мая, сообщает пресс-служба Ботсада.
В России упростили порядок получения инвалидности22 Мая 2019, 07.30
Интернет, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, упрощающее порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности. Для подтверждения инвалидности гражданин должен был пройти медико-социальную экспертизу, сообщают argumenti.ru.
Волонтёры «Большой Байкальской Тропы» рассказали школьникам об экопрофессиях21 Мая 2019, 17.43
2019-05-21-09-59-23
Иркутский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёры Ассоциации «Большая Байкальская Тропа» при поддержке En+ Group рассказали школьникам села Большое Голоустное об экопрофессиях на специальном уроке. Интерактивное занятие, посвященное работе сотрудников охраняемых природных территорий, прошло уже в третий раз.
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Депутатов Заксобрания Иркутской области призвали отказаться от «трюков» с альтернативными законопроектами22 Мая 2019, 15.01
2019-05-22-06-28-37
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Иркутской области Антон Романов призвал коллег отказаться от практики внесения альтернативных законопроектов. Он заявил об этом 22 мая на сессии регпарламента.
В Иркутской области снимают барьеры для голосования избирателей, заключённых под домашний арест22 Мая 2019, 11.39
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены разрешить заключённым под домашний арест участвовать в голосовании на выборах и референдумах, как это позволяют федеральные нормы. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на сессии Заксобрания Иркутской области 22 мая.
В «Единой России» настаивают на увеличении федерального финансирования госпрограммы развития сельских территорий22 Мая 2019, 11.55
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Участники Форума сельских депутатов «Единой России», который проходит 21 мая в Воронеже, считают необходимым осуществлять финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий по аналогии с национальными проектами, то есть из расчета: 99% средств – из федерального бюджета, 1% – из региональных бюджетов.
В «Единой России» предложили увеличить с года до пяти лет срок компенсации за целевое обучение аграриев22 Мая 2019, 11.45
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Форуме сельских депутатов «Единой России» в Воронеже выступили с предложением увеличить с года до пяти лет срок 30-процентной компенсации затрат сельхозпредприятий, отправивших студентов на обучение на внебюджетной основе в аграрных вузах. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В «Единой России» призвали увеличить до 70% объем возмещаемых сельхозпредприятиям затрат на производственную практику22 Мая 2019, 11.37
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Форуме сельских депутатов «Единой России», который проходит 21 мая в Воронеже, предложили увеличить объем возмещаемых сельхозпредприятию издержек, связанных с содержанием проходящих производственную практику студентов, с 30% до 70%. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Единая Россия» предлагает снизить первоначальный взнос по льготной сельской ипотеке до 10%22 Мая 2019, 11.29
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» выступают за снижение первоначального взноса по льготной ипотеке для жителей сельских территорий до 10% от общей стоимости жилья.
Андрей Турчак: «Единая Россия» будет добиваться, чтобы госпрограмма комплексного развития сельских территорий приобрела статус национального проекта22 Мая 2019, 11.17
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» сделает все, чтобы госпрограмма комплексного развития сельских территорий в обозримом будущем приобрела статус национального проекта.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Братске пожилой виновнице смертельного ДТП дали условный срок22 Мая 2019, 12.09
Братск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске вынесен приговор пенсионерке, ставшей виновницей смертельного ДТП.
В Иркутской области огнем охвачено 3196 гектаров леса22 Мая 2019, 10.55
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области огнем охвачено 3196 гектаров леса, регион находится на втором месте по площади лесных пожаров в России.
В Шелеховском районе злоумышленники воровали кабель прямо из квартир22 Мая 2019, 10.43
Шелеховский район, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе злоумышленники воровали интернет-кабель прямо из квартир.
В Иркутске маленький ребенок погиб, выпав из окна22 Мая 2019, 10.29
2019-05-22-02-30-59
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском районе Иркутска четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа.
Уголовное дело в отношении главы Листвянки передано в суд21 Мая 2019, 17.58
Иркутский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении главы администрации Листвянского муниципального образования. Он обвиняется в совершении семи эпизодах превышения должностных полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.
Погоревшую деревню в Киренском районе, возможно, расселят21 Мая 2019, 16.15
Киренский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей деревни Сполошино, где вечером 20 мая сгорели два жилых и 18 нежилых домов, могут расселить. По официальным данным, сейчас в населённом пункте зарегистрировано 37 человек, но проживают не более восьми. Об этом сообщает пресс-служба регпправительства.
В Ангарске полицейские для остановки пьяного лихача прострелили колёса машины21 Мая 2019, 13.25
Ангарск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске инспекторы ГИБДД в ходе погони остановили пьяного лихача на «Ниве Шевроле», прострелив машине колёса. Оказалось, что за рулём находился 28-летний житель Красноярского края, сообщает пресс-служба полиции.
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