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27.12.2019

Последние выходные 2019 года в Иркутской области будут морозными

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 декабря ночью будет облачно, небольшой снег, днем переменная облачность, слабый снег, ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 4-9 м/с, температура ночью -26,-28°, днем -23,-25°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 28 декабря – переменная облачность, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью -26,-31°, при прояснении -36,-41°, днем -23,-28°, в пониженных формах рельефа -33,-38°, в северных и верхнеленских районах ночью -37,-42°, при натекании облачности -27,-32°, днем -33,-38°, местами -26,-31°.

В воскресенье, 29 декабря, в Приангарье ожидается пебольшая облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -38,-43°, местами -32,-37°, днем -24,-29°, в пониженных формах рельефа -34,-39°, в западных районах местами до -19°.

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Сегодня в Иркутске:
Последние выходные 2019 года в Иркутской области будут морозными27 Декабря 2019, 17.57
-2019-
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 декабря ночью будет облачно, небольшой снег, днем переменная облачность, слабый снег, ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 4-9 м/с, температура ночью -26,-28°, днем -23,-25°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Красная икра от Киржачского завода станет новогодним хитом27 Декабря 2019, 10.31
2019-12-27-10-40-53
Российская Федерация, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Практически на каждом новогоднем столе в России обязательно присутствует красная икра. Как правило, это икра с Камчатки, Сахалина и других мест, где ее добывают, перерабатывают и распределяют. Но вот уже несколько лет на этом рынке с достоинством выступает «Икра рыб лососевых пород «Киржачская» производства Киржачского консервного завода, что во Владимирской области.
В Иркутске в 2020 году проведут полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»27 Декабря 2019, 17.31
Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – пройдут с февраля по апрель 2020 года в Иркутске, Салехарде, Самаре, Уфе, Пятигорске, Сочи, Ялте и Калининграде. Еще один полуфинал пройдет в одном из городов Московской области.
Сергей Сокол наградил самых активных школьников на Новогоднем балу в Куйтунском районе27 Декабря 2019, 16.53
Куйтунский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Самых активных и креативных школьников Куйтунского района поздравил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в рамках ежегодного Новогоднего бала.
Муниципальные службы Иркутска будут работать в режиме повышенной готовности до окончания праздников27 Декабря 2019, 16.31
Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске муниципальные службы будут работать в режиме повышенной готовности до окончания праздников.
Дмитрий Бердников поздравил с профессиональным праздником сотрудников МКУ «Безопасный город»27 Декабря 2019, 16.24
Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил с Днем спасателя Российской Федерации сотрудников МКУ «Безопасный город».
Коршуновский ГОК приготовил более 2000 сладких подарков27 Декабря 2019, 16.06
Железногорск-Илимский, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») поздравит сладкими подарками ветеранов комбината, детей работников и детей из малоимущих семей Железногорска-Илимского.
Особый противопожарный режим установлен на территории Иркутской области27 Декабря 2019, 15.19
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 27 декабря на территории Иркутской области действует особый противопожарный режим.
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От Иркутской области 35 участников приглашены в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»27 Декабря 2019, 17.36
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - От Иркутской области 35 участников приглашены в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020».
День секретаря первичных отделений «Единой России» провели в Братске27 Декабря 2019, 17.22
Братск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - День секретаря первичных отделений «Единой России» провело Братское городское отделение партии. В рамках встречи исполнительный секретарь горотделения ЕР Тамара Захарова с секретарями «первичек» обсудили итоги работы партийных ячеек в 2019 году.
Наталья Дикусарова: строительство школы в Бирюсинске на особом контроле27 Декабря 2019, 17.03
Тайшетский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Наталья Дикусарова во время рабочего визита в Тайшетский район проверила ход работ по строительству новой школы в Бирюсинске.
Игорь Кобзев обсудил социальные вопросы с замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволодом Вуколовым27 Декабря 2019, 16.41
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудил актуальные для развития Приангарья вопросы с заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволодом Вуколовым.
Политконсультант Владислав Шиндяев – о главных событиях в жизни Иркутской области в 2019 году27 Декабря 2019, 13.12
-2019-
Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Природные катастрофы, политические скандалы, высококонкурентные выборы и очередной застой в решении самых главных проблем Иркутской области – такую характеристику уходящему 2019 году дал политконсультант Владислав Шиндяев. Телеинформ вместе с экспертным сообществом традиционно подводит итоги.
Андрей Турчак: «Единая Россия» направила предложения и инициативы в соцсфере для послания президента27 Декабря 2019, 13.07
Москва, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах.
Виталий Мутко и Игорь Кобзев находятся в территориях Иркутской области, пострадавших от паводка27 Декабря 2019, 12.36
2019-12-27-04-40-01
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев находятся в рабочей поездке в районах, пострадавших от паводка.
Современный Китай: мифы и реальность
СМИ: по подозрению в мошенничестве с лесом задержан председатель думы Нижнеудинского района27 Декабря 2019, 15.57
Нижнеудинский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержан председатель думы Нижнеудинского района Валерий Заречный, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.
На Култукском тракте произошло смертельное ДТП27 Декабря 2019, 09.41
2019-12-27-01-45-03
Шелеховский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На Култукском тракте в Шелеховском районе вновь произошла авария – один человек погиб, четверо пострадали.
Глава муниципалитета в Тайшетском районе обвиняется в подделке документа ради выплат жертвам наводнения26 Декабря 2019, 16.04
Тайшетский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бывшая глава Зареченского муниципального образования Тайшетского района предстанет перед судом за мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и подделку официального документа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда в 2019 году спасли от смерти почти три тысячи человек26 Декабря 2019, 15.24
-2019-
Иркутская область, Бурятия, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в 2019 году спасли от смерти почти три тысячи человек. Проведено 404 аварийно-спасательных операции, спасены 2701 человек, помощь оказана 2737 человекам. Статистику озвучил начальник отряда Семен Белокуров.
В Иркутской области в 2019 году выявили 30 притонов26 Декабря 2019, 14.46
-2019-30-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2019 года на территории Иркутской области сотрудниками полиции пресечено более 30 притонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Братчанин получил условный срок за ложное минирование клуба-ресторана26 Декабря 2019, 11.43
Братск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд приговорил к трём годам условно 34-летнего мужчину, признанного виновным в ложном сообщении о бомбе в местном клубе-ресторане «Берлога». Об этом сообщает пресс-служба суда.
Семья из Иркутска из-за аферистов осталась без денег и тайского отдыха26 Декабря 2019, 11.35
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МВД по Иркутской области проводит проверку по факту мошенничества с турпутёвками в Таиланд. Жертвами аферистов стала семья из Иркутска, сообщает пресс-служба полиции.
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