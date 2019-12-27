Последние выходные 2019 года в Иркутской области будут морозными

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 декабря ночью будет облачно, небольшой снег, днем переменная облачность, слабый снег, ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 4-9 м/с, температура ночью -26,-28°, днем -23,-25°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 28 декабря – переменная облачность, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью -26,-31°, при прояснении -36,-41°, днем -23,-28°, в пониженных формах рельефа -33,-38°, в северных и верхнеленских районах ночью -37,-42°, при натекании облачности -27,-32°, днем -33,-38°, местами -26,-31°.

В воскресенье, 29 декабря, в Приангарье ожидается пебольшая облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -38,-43°, местами -32,-37°, днем -24,-29°, в пониженных формах рельефа -34,-39°, в западных районах местами до -19°.