Прогноз на 28 мая в Иркутске: днём +13,+15°, ветер, дождь

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным Авиалесоохраны на утро 27 мая, было зарегистрировано семь очагов лесных пожаров на площади 1 тысячи 37 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.