|Погода
|27.05.2019
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Прогноз на 28 мая в Иркутске: днём +13,+15°, ветер, дождь
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Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ночью дождь, днём небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы 12-17 м/с. Температура ночью +3,+5°, днём +13,+15°.
По Иркутской области, по данным УГМС, 28 мая ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью с мокрым снегом, грозы, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении 0,-3°, заморозки, днём +13,+18°, местами до +8°.
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