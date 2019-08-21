|Погода
|21.08.2019
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Тепло в Иркутске задержится и на 22 августа
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Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью +8,+10°, днём +22,+24°.
По Иркутской области, по данным УГМС, 22 августа ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, в западных, северо-западных районах местами ливневые дожди, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозах северо-западный порывы до 14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днём +21,+26°, местами +13,+18°.
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