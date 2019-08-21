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21.08.2019

Тепло в Иркутске задержится и на 22 августа

Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью +8,+10°, днём +22,+24°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 22 августа ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, в западных, северо-западных районах местами  ливневые дожди, утром при прояснении туман. Ветер  юго-восточный 5-10 м/с, при грозах  северо-западный порывы до 14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днём +21,+26°, местами  +13,+18°.

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Сегодня в Иркутске:
Тепло в Иркутске задержится и на 22 августа21 Августа 2019, 18.08
-22-
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью +8,+10°, днём +22,+24°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В нацпарках Бурятии установили сроки сбора дикоросов и охоты21 Августа 2019, 17.13
Бурятия, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском нацпарке установили сроки сбора дикоросов, а в Тункинском – охоты на водоплавающую дичь, пушных животных, боровую дичь и волка.
Экипаж Ан-24 авиакомпании «Ангара» наградят орденом Мужества за спасение людей при катастрофе в Нижнеангарске21 Августа 2019, 16.54
2019-08-21-09-09-48
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал ходатайство министерства транспорта РФ о награждении членов экипажа самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара», проявивших мужество и самоотверженность при спасении людей при катастрофе в аэропорту Нижнеангарска. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Внедрение CRM: описание и этапы 20 Августа 2019, 12.36
-crm----
Российская Федерация, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - CRM-системы помогают в улучшении взаимоотношений с клиентами, они способствуют привлечению новых потребителей и повышению лояльности уже существующей клиентской аудитории. С помощью таких решений можно существенно сэкономить ресурсы, уменьшить отток клиентов и повысить количество повторных продаж. Но такого результата можно достичь лишь в том случае, когда внедрение CRM производилось поэтапно, ведь это не просто программное обеспечение, а новый подход к эффективности бизнеса.
Новости азартной индустрии20 Августа 2019, 08.16
Интернет, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Клиенты букмекерских контор, так же как и других сегментов сферы азарта, иногда выигрывают. Например, больше 1 млн рублей принесли клиенту известного букмекера «Олимп» матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Счастливчик собрал экспресс из пяти таких событий, и во всех играх он ставил лишь на победу гостей. В итоге всё получилось, при том, что все отлично понимают, насколько в гостях непросто добиться победы. С развитием интернет-технологий, к слову, популярность среди клиентов БК набирают онлайн-ставки. Например, делают интернет ставки на спорт в Париматч, так то нужно для того, чтобы делать ставки у этого букмекера?
Игровые автоматы Вулкан Старс пользуются популярностью в интернете20 Августа 2019, 08.06
Интернет, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Великобритании планируют ввести ограничения на некоторые гемблинг-операции и теперь расплачиваться кредитными карточками станет труднее. Игорный регулятор и все заинтересованные стороны обсуждают этот вопрос с 14 августа и предположительно до 6 ноября. За это время будут собраны разные мнения на этот счёт, на основании которых решат вводить частичные лимиты на пользование кредитных карт или совсем их запретить.
Для иркутян проведут узбекский Праздник дыни20 Августа 2019, 16.47
Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 августа проведут узбекский праздник «Ковун сайли», или Праздник дыни. Об этом сообщает пресс-служба Центра коренных народов Прибайкалья.
В Черногории половина жителей играет в казино20 Августа 2019, 10.45
2019-08-20-09-04-29
Интернет, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Чтобы снизить количество лудоманов создаются специальные программы, которые помогают выявить людей на грани и заблокировать им доступ к играм. Чаще всего таких людей просто не пускают в казино. Однако существуют онлайн-ресурсы, ничем не отличающиеся от наземных заведений. Здесь также есть огромное количество игр, в которых можно выиграть деньги и даже сорвать большой джек-пот. В этом случае интернет-платформы предоставляют свои услуги по определённым правилам, не допуская к играм несовершеннолетних лиц. Здесь также есть свои риски. Чтобы их избежать следует выбирать сайты, имеющие лицензии. Такие ресурсы дорожат своей репутацией и внимательно относятся к проблемам своих клиентов. После регистрации в казино играть можно как в бесплатную демо-версию, так и делая ставки на реальные деньги. К тому же служба поддержки всегда готова помочь обратившимся.
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«Единая Россия» предлагает ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат по программе «Земский доктор»21 Августа 2019, 18.02
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
В «Единой России» подготовят предложения по освобождению учителей от излишней административной нагрузки21 Августа 2019, 11.28
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» перед началом учебного года подготовят предложения по решению проблемы избыточной отчетности педагогов. Об этом заявила первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина, передаёт пресс-служба политической организации.
В отношении пресс-секретаря губернатора Иркутской области начата проверка21 Августа 2019, 10.47
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении руководителя пресс-службы регионального правительства Ирины Алашкевич. Об этом сообщает пресс-служба Серого дома.
Досрочное голосование на выборах в думу Иркутска будет проходить с 28 августа по 7 сентября21 Августа 2019, 10.33
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Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Досрочное голосование за  депутатов думы Иркутска назначено с 28 августа по 7 сентября 2019 года. Об этом сообщается в документах городской избирательной комиссии.
СМИ: в Госдуме предложили освободить россиян от некоторых старых штрафов21 Августа 2019, 07.30
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме предложили освобождать водителей от штрафов, если информация о них не была опубликована на портале госуслуг в течение десяти дней после нарушения. Об этом пишут argumenti.ru.
Снять ограничения в обеспечении жильём пострадавших от наводнения просит губернатор Приангарья Сергей Левченко20 Августа 2019, 17.11
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Снять ограничения в обеспечении жильём пострадавших от наводнения просит губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Письмо с таким предложением направлено заместителю председателя правительства Российской Федерации, председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в конце июня 2019 года, Виталию Мутко.
Мэра Тулуна Юрия Кариха не удалось через суд снять с предвыборной гонки20 Августа 2019, 16.16
Тулун, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд не удовлетворил иск кандидата на пост мэра от КПРФ Александра Куткового. Он требовал отменить регистрацию действующего главы Тулуна Юрия Кариха в качестве кандидата на предстоящие выборы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
СПЧ заявил о массовом искажении и сокрытии сведений о лесных пожарах в Иркутской области21 Августа 2019, 17.32
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах. Так считают эксперты Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на сайте организации.
В Иркутске арестован 72-летний драгдилер-нелегал21 Августа 2019, 17.25
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске суд арестовал 72-летего гражданина Ингушетии. Пожилой мужчина обвиняется в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Трое пьяных иркутян украли торговую вывеску автосалона21 Августа 2019, 15.07
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске трое молодых людей, будучи пьяными, украли логотип одного из автосалонов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Чунском районе под колёсами локомотива погиб пожилой мужчина21 Августа 2019, 12.44
Чунский район, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе на железнодорожных путях погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
В Иркутской области горит больше 49 тысяч га леса21 Августа 2019, 12.10
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 21 августа действуют три очага лесных пожаров, локализованы ещё четыре. Их общая площадь превышает 49 тысяч га. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поджигатель дома в центре Иркутска предстанет перед судом21 Августа 2019, 11.04
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который в ноябре после ссоры со знакомой поджёг деревянный дом, поступило в Иркутский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Житель Нукутского района, приревновав жену, зверски убил собутыльника21 Августа 2019, 10.00
2019-08-21-02-29-56
Нукутский район, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель села Шараты Нукутского района предстанет перед судом за убийство 23-летнего парня и нанесение увечий своей жене. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области.
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