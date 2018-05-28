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28.05.2018

В Иркутск 29 мая придет летняя жара

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью  +9,+11°, днём +29,+31°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 29 мая – переменная облачность, местами в западных и северных районах небольшие и умеренные дожди, ночью в Катангском районе с мокрым снегом, грозы, по остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в западных и северных районах северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, в Катангском районе до -2°, днём +28,+33°, местами +18,+23°, в Катангском районе +11,+16°.

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