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01.04.2019

В Иркутске 1 апреля днем +10,+12°

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью -2,-4°, днем +10,+12°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные осадки ночью в виде снега и мокрого снега, днем преимущественно в виде мокрого снега. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, днем в западных, северо-западных районах ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью -1,-6°, в пониженных формах рельефа -11,-16°, в западных, северо-западных районах +2,-3°, при прояснении -7,-12°, в верхнеленских, северо-восточных районах -6,-11°, при прояснении -16,-21°, днем +9,+14°, при облачной погоде -1,+4°.

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