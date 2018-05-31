В Иркутске 1 июня дождь, до +16°

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 июня ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днём дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с с переходом к утру и днём на северо-западный 5-10 м/с, утром и днём порывы 15-20 м/с, температура ночью +11,+13°, днём +14,+16°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 1 июня – переменная облачность, ночью местами, днём по области небольшие и умеренные дожди, в течение суток в отдельных районах сильные дожди, грозы, утром при прояснении туман.

Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 18-23 м/с. Температура ночью +11,+16°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днём +14,+19°, при увеличении облачности +7,+12°, в Киренском, Катангском, верхнеленских и северо-восточных районах +24,+29°, местами +17,+22°.