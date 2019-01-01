В Иркутске 1 января -14,-16°

Иркутск, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, температура -14,-16°. По Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами слабый снег, туман. Ветер юго-восточный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, позёмки. Температура -15,-20°, в пониженных формах рельефа -25,-30°, в горах Южного Прибайкалья, в Ольхонском районе -10,-15°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: