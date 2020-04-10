|Погода
|09.04.2020
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В Иркутске 10 апреля по прогнозам – без осадков
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Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью 0,+2°, днем +17,+19°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 10 апреля – переменная облачность, без осадков, местами в западных и северных районах небольшой дождь, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом в западных и северных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +4,-1°, в пониженных формах рельефа -4,-9°, днем +15,+20°, местами +5,+10°.
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