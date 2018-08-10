В Иркутске 10 августа пасмурно, возможен дождь

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 августа будет облачно с прояснениями, дождь, ночью гроза, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +12,+14°, днем +19,+21°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 10 августа – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в южных, верхнеленских и ночью в западных районах сильные, очень сильные дожди, ливни, грозы, днём в западных, северных районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, в северных районах при прояснении 0,-2°, заморозки, днем +21,+26°, при облачной погоде +13,+18°.