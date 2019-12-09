В Иркутске 10 декабря днем без осадков и до -12°

Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 12 м/с, днем преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -17,-19°, днём -10,-12°. В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем в западных и северо-западных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, температура ночью -17,-22°, местами -27,-32°, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24°, местами в западных районах -2, -7°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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