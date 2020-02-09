В Иркутске 10 февраля потеплеет до +3°

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 10 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -7,-9°, днём +1,+3°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 10 февраля – переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью в Чунском, Киренском, Катангском и северо-западных районах, днём в северо-западных, Тайшетском и в горах Нижнеудинского района – небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в северо-восточных районах в течение суток снег, местами сильный снег. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днём в западных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных и северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, метели.

Температура ночью -4,-9°, при прояснении -14,-19°, в западных, северо-западных районах при облачной погоде +3,-2°, днём +1,+6°, при облачной погоде -4,-9°, местами в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья до +12°.