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10.02.2020

В Иркутске 10 февраля потеплеет до +3°

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 10 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -7,-9°, днём +1,+3°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 10 февраля – переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью в Чунском, Киренском, Катангском и северо-западных районах, днём в северо-западных, Тайшетском и в горах Нижнеудинского района – небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в северо-восточных районах в течение суток снег, местами сильный снег. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днём в западных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных и северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, метели.

Температура ночью -4,-9°, при прояснении -14,-19°, в западных, северо-западных районах при облачной погоде +3,-2°, днём +1,+6°, при облачной погоде -4,-9°, местами в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья до +12°.

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В Иркутске 10 февраля потеплеет до +3°10 Февраля 2020, 07.00
2020-02-09-14-36-13
Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 10 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -7,-9°, днём +1,+3°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В гостиницах и пунктах питания участников чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске усилят санитарно-эпидемиологический контроль09 Февраля 2020, 16.11
Иркутск, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Руководителями гостиниц и пунктов питания участников чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Иркутской области будет усилена работа по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.
Иркутянам 4 апреля расскажут о проблемах и особенностях детей с аутизмом09 Февраля 2020, 10.53
Иркутск, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске запланирован ряд мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню информирования о проблемах аутизма, который отмечается 2 апреля. Организаторы – АНО «Адаптационно-педагогический центр «РАСсвет».
Росздравнадзор подтвердил безопасность Кагоцела08 Февраля 2020, 10.31
Российская Федерация, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Сообщений о нежелательных реакциях на лекарственный препарат «Кагоцел» в период с 1 января 2018 года по 9 января 2020 года в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения не поступало. Об этом заявили в Росздравнадзоре, передает «АиФ».
В Германии планируют заблокировать платежи нелегальных казино08 Февраля 2020, 13.36
2020-02-08-15-59-56
Германия, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Онлайн-казино доступно в любой точке мира. С его помощью можно сыграть в азартные игры просто со своего смартфона или домашнего ПК. Несмотря на большую популярность, нужно внимательно отнестись к выбору ресурса, ведь на просторах интернета есть множество сайтов мошенников или же незаконных казино. Для более безопасной игры лучше регистрироваться только на проверенных площадках, таких как https://vulkanmania24.com. На подобных сайтах можно без труда связаться со службой поддержки и вывести выигрыш на выбранную платёжную систему. Однако, риск проиграть вложенные средства есть всегда. Чтобы снизить негативное влияние от казино, многие страны вводят ограничения на их деятельность. Особенно это касается нелегального сегмента.
Прием заявок на участие в проекте «Старость в радость» завершен в Иркутске08 Февраля 2020, 14.42
Иркутск, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске завершилась запись на курсы «Старость в радость». Заявки на участие в проекте подали свыше двух тысяч человек.
В Приангарье 9 февраля ожидается усиление ветра, снег и метели08 Февраля 2020, 13.52
Иркутская область, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В воскресенье, 9 февраля, в западных и северных районах Иркутской области местами ожидается юго-западный, юго-восточный ветер 15-17 м/с, мокрый снег, метели, гололед. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможны сходы снежных лавин.
«Валенки мечты» выберут в Иркутске08 Февраля 2020, 12.22
Иркутск, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Комитет по управлению Правобережным округом Иркутска приглашает жителей и творческие коллективы города принять участие в конкурсе «Валенки моей мечты», посвященный празднованию Масленицы.
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Премьер-министром ДНР стал экс-вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков07 Февраля 2020, 11.39
2020-02-07-03-48-31
ДНР, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
«Единая Россия» определилась с кандидатом на пост главы Большого Луга в Шелеховском районе06 Февраля 2020, 16.01
Шелеховский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Предварительное голосование по определению кандидата от партии «Единая Россия» на должность главы Большелугского муниципального образования Шелеховского района состоялось 5 февраля. Большинство избирателей – 24 из 25 присутствующих – отдали свои голоса за члена партии «Единая Россия», директора «Школы искусств п. Большой Луг» Татьяну Лапоха, сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Ушел в отставку руководитель фонда капремонта Иркутской области Константин Рассолов06 Февраля 2020, 15.37
2020-02-06-07-55-10
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Константин Рассолов подал в отставку. Эту информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
На досрочных выборах главы Балаганского МО выдвинулись первые кандидаты06 Февраля 2020, 15.33
Балаганский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах главы Балаганского МО, которые планируют провести 22 марта 2020 года, выдвинулись первые кандидаты. Об этом сообщает пресс-служба облизибиркома.
СМИ: срок рассмотрения предложений ко второму чтению поправок в Конституцию может быть продлен06 Февраля 2020, 07.30
Москва, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил, что общероссийское голосование должно стать решающим обстоятельством с точки зрения внесения или невнесения изменений в Конституцию. Об этом пишут argumenti.ru.
Сергей Сокол поддержал законопроект о «народном» бюджетировании, выдвинутый «Единой Россией»05 Февраля 2020, 16.36
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Сокол поддержал законопроект о «народном» бюджетировании. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Сергей Тен: правительство вправе регулировать деятельность онлайн-агрегаторов товаров и услуг05 Февраля 2020, 16.11
2020-02-05-08-13-47
Москва, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2019 года вступил в силу закон о защите прав потребителей, приобретающих товары и услуги через интернет. Впервые в нем было закреплено понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)», которое было включено в предмет регулирования закона о защите прав граждан, пользователей услуг агрегаторов.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Ангарчанин получил почти два года «строгача» за кражу сигарет из торгового павильона09 Февраля 2020, 17.11
Ангарск, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Ангарский городской суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, который украл из киоска более 223 пачек сигарет.
Грузовик «Скания» и «Тойота Камри» столкнулись на федеральной трассе в Черемховском районе09 Февраля 2020, 11.09
Черемховский район, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Черемховском районе полицейские выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погибли 3 человека.
В Ангарске служебно-розыскная собака помогла полицейским раскрыть два преступления за одни сутки08 Февраля 2020, 20.21
Ангарск, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники управления МВД России по Ангарскому городскому округу благодаря помощи служебной собаки по кличке Райнер в течение дежурных суток раскрыли квартирную кражу и грабеж.
В Иркутске «целительницы» обманули пенсионерку на 140 тысяч рублей08 Февраля 2020, 11.23
2020-02-08-03-31-29
Иркутск, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» устанавливают личности подозреваемых в мошенничестве.
В Иркутской области приставы конфисковали трактор у черного лесоруба07 Февраля 2020, 17.32
Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - По решению суда в пользу государства у черного лесоруба в Иркутской области изъяли мини-трактор.
Иркутский оперативник три километра проехал на крыше автомобиля барсеточников07 Февраля 2020, 16.28
Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский оперативник три километра проехал на крыше автомобиля барсеточников – дело закончилось погоней со стрельбой.
В Иркутске полицейские разыскивают пропавшего пенсионера07 Февраля 2020, 12.51
2020-02-07-04-58-27
Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и пригородных районах полицейские разыскивают пенсионера Анатолия Петровича Муха.
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