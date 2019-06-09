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10.06.2019

В Иркутске 10 июня будет солнечно и жарко

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, с переходом в конце дня на северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +28,+30°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 10 июня – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в горах Восточного Саяна и ливневые дожди, ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом ночью в западных районах, днем по области на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с, в западных, центральных и южных районах 15-20 м/с, температура ночью +11,+16°, местами +5,+10°, днем +28,+33°, при увеличении облачности +19,+24°, в западных и северо-западных районах +22,+27°, местами +13,+18°.

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В Иркутске 10 июня будет солнечно и жарко10 Июня 2019, 07.00
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Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, с переходом в конце дня на северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +28,+30°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Ангарске двое школьников нашли и вернули пенсионерке потерянный кошелек09 Июня 2019, 21.28
Ангарск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции и члены Общественного совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу наградили учеников 39-й школы Юру Майорова и Катю Сиротинину за честность и порядочность.
Первый в Сибири памятник купцу Михаилу Бутину появится в Иркутске09 Июня 2019, 21.17
Иркутск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - 12 июня в Иркутске при поддержке Ассоциации "Байкальская Виза" пройдет официальное открытие памятника Михаилу Дмитриевичу Бутину - нерчинскому купцу, меценату и золотопромышленнику, внесшему большой вклад в развитие  Иркутска.
Акция иркутского Центра СПИД признана лучшей на всероссийском уровне09 Июня 2019, 17.08
Москва, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»),  - Акция Иркутского областного центра СПИД признана экспертами Министерства просвещения и Министерства образования РФ лучшей в стране образовательной профилактической практикой. Выставку о ВИЧ-инфекции «Чувствуй лучше» с технологией дополненной реальности назвали самым инновационным реализованным проектом по обучению населения здоровому образу жизни.
В Ангарске 11 июня состоится презентация новых фасадных часов «Городского музея»09 Июня 2019, 13.09
Ангарск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые современные часы, установленные на фасаде ангарского «Городского музея», имеют диаметр 1,5 метра, в них встроена система ГЛОНАСС и подсветка. Такой подарок учреждение получило от администрации Ангарского округа в честь 50-летия со дня основания музея.
Детский корпоративный лагерь РУСАЛа открылся в Саяногорске08 Июня 2019, 16.31
2019-06-08-08-41-34
Саяногорск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Загородный детский  лагерь с корпоративной программой «Экспедиция на планету РУСАЛ» будет работать на базе саяногорского санатория-профилактория «Металлург» в течение всего лета. Первый сезон открылся 3 июня. За четыре сезона там отдохнут 576 детей сотрудников предприятий РУСАЛа из Саяногорска, Братска, Иркутска, Шелехова, Красноярска, Ачинска, Богучан, Новокузнецка, Краснотурьинска, Североуральска и Каменск-Уральского.
Больше тысячи юных иркутян получили по бесплатному мороженому от депутата гордумы08 Июня 2019, 12.39
Иркутск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук к Дню защиты детей раздал детям округа бесплатное мороженое – 1,1 тысячи порций.
Соцработников Приангарья поздравляют с профессиональным праздником08 Июня 2019, 11.33
Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутска и региона поздравляют социальных работников Приангарья с профессиональным праздником.
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Приангарье и Крым заключили соглашение о сотрудничестве08 Июня 2019, 17.57
Иркутская область, Крым, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава республики Крым Сергей Аксенов подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительством Иркутской области и Советом министров Крыма о социально-экономическом и культурном сотрудничестве.
СМИ: законопроект о сити-менеджменте в Иркутске могут принять уже в сентябре08 Июня 2019, 17.25
Иркутск, Санкт-Петербург, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера может быть принят в окончательном чтении в новом парламентском сезоне, который начнется в сентябре 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера ЗС Иркутской области Сергея Сокола.
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда арестован на два месяца07 Июня 2019, 20.01
2019-06-07-12-09-17
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска поддержал ходатайство следствия и избрал министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде, обвиняемому в превышении полномочий, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Главе Минлеса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили обвинение07 Июня 2019, 19.38
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение министру лесного комплекса региона Сергею Шеверде в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержание главы иркутского Минлеса Сергея Шеверды прокомментировали федеральные власти07 Июня 2019, 15.45
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прокомментировал задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Об этом сообщается на сайте телеканала «РЕН-ТВ».
Алексей Савельев намерен установить спортивный комплекс на Воинской Площадке в Иркутске07 Июня 2019, 15.58
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С просьбой установить многофункциональную спортивную площадку к депутату думы Иркутска по избирательному округу №7, члену партии «Единая Россия» Алексею Савельеву обратились жители улицы Воинская Площадка.
Поддержанный ЗС Приангарья проект закона об упрощении порядка декларирования для сельских депутатов принят в первом чтении 07 Июня 2019, 12.58
Москва, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом чтении принят проект федерального закона, упрощающего порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Напомним, законопроект поддержали депутаты Законодательного собрания Иркутской области.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Жительница Усолья-Сибирского предстанет перед судом за кражу золотых украшений09 Июня 2019, 21.50
Усолье-Сибирское, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» в ближайшее время будет окончено расследование кражи ювелирных изделий.
Причиной пожара в одном из домов в Черемхово мог стать неисправный кипятильник09 Июня 2019, 13.17
Черемхово, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Поздним вечером 7 июня на пульт диспетчера пожарной охраны города Черемхово поступило сообщении о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Забойщика.
В Зиминском районе водитель сбил двоих велосипедистов и скрылся с места ДТП09 Июня 2019, 10.45
Зиминский район, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Инспекторы ГИБДД разыскивают водителя, допустившего наезд на двоих велосипедистов и скрывшегося с места происшествия. Инцидент произошёл 8 июня около 18:00 в районе села Ухтуй Зиминского района на федеральной автодороге "Сибирь".
В Братском районе активизировались авто- и велоугонщики08 Июня 2019, 13.30
Братск, Братский район, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске и районе полицейские расследуют сразу несколько уголовных дел по фактам угонов и краж различных транспортных средств.
В Иркутской области снова зарегистрированы лесные пожары08 Июня 2019, 09.18
Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 8 июня зарегистрировано девять лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
В Ангарск из Китая контрабандой провезли запрещенное психотропное вещество07 Июня 2019, 17.29
Ангарск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарск из Китая контрабандой попытались провезти 10 граммов психотропного вещества «тианептин» – его оборот в России запрещен. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
В Бодайбо вынесли приговор за пересылку наркотиков в конверте для документов07 Июня 2019, 17.17
Бодайбо, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Бодайбинский городской суд вынес три приговора за незаконную пересылку наркотиков из Иркутска в Бодайбо.
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