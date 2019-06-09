В Иркутске 10 июня будет солнечно и жарко

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, с переходом в конце дня на северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +28,+30°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 10 июня – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в горах Восточного Саяна и ливневые дожди, ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом ночью в западных районах, днем по области на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с, в западных, центральных и южных районах 15-20 м/с, температура ночью +11,+16°, местами +5,+10°, днем +28,+33°, при увеличении облачности +19,+24°, в западных и северо-западных районах +22,+27°, местами +13,+18°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: