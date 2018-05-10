В Иркутске 10 мая облачно, днём +13,+15°

Иркутская область, 10.05.17 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 мая ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура +2,+4º, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура +13,+15°. По области, согласнг прогнозу иркутского УГМС, 10 мая - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0,+5°, при прояснении -4,-9°, днем +10,+15°, при облачной погоде +4,+9°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: