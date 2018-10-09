В Иркутске 10 октября без осадков, днем около +14°

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью около -2°, днем около +14°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 10 октября – переменная облачность, без осадков, в северных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -2,-7°, при натекании облачности 0,+5°, днем +14,+19°, при облачной погоде +5,+10°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: