В Иркутске 10 сентября без осадков, ночью в пригородах возможны заморозки

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +3,+5°, в пригородной зоне до -1º, заморозки, днём +19,+21°. По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами ночью небольшие дожди, днем небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер восточный, юго-восточный, с переходом днем в западных районах на ветер западной четверти 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,+7°, в пониженных формах рельефа до -3°, заморозки, днём +18,+23°, при облачной погоде +10,+15°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: