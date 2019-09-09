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09.09.2019

В Иркутске 10 сентября без осадков, ночью в пригородах возможны заморозки

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +3,+5°, в пригородной зоне до -1º, заморозки, днём +19,+21°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами ночью небольшие дожди, днем небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер восточный, юго-восточный, с переходом днем в западных районах на ветер западной четверти 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,+7°, в пониженных формах рельефа до -3°, заморозки, днём +18,+23°, при облачной погоде +10,+15°.

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В Иркутске 10 сентября без осадков, ночью в пригородах возможны заморозки09 Сентября 2019, 18.01
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Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +3,+5°, в пригородной зоне до -1º, заморозки, днём +19,+21°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
За неделю через иркутский аэропорт проследовали 260 декоративных птиц, 23,5 тысячи цыплят и два мангуста09 Сентября 2019, 16.53
Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Со 2 по 8 сентября через пункт пропуска ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» вывезено пять собак в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Турцию и Японию, две кошки в Таиланд, а также 101 образец для исследования в Германию.
В Иркутской области ожидаются заморозки09 Сентября 2019, 16.27
2019-09-09-08-33-35
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ожидается похолодание и первые заморозки.
Иркутск оказался в «золотой середине» рейтинга безопасных городов09 Сентября 2019, 08.30
2019-09-08-14-10-20
Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск занял сотое место в рейтинге безопасных городов России. Всего в перечень вошло 200 населённых пунктов. Рейтинг составил портала недвижимости Domofond.ru.
Жители Иркутской области с начала 2019 год добровольно сдали больше сотни единиц оружия09 Сентября 2019, 08.00
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала 2019 года 96 человек добровольно сдали незаконно хранящееся оружие за вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
РУСАЛ приглашает инициативных жителей Приангарья на семинары «Школы городских изменений»08 Сентября 2019, 20.19
Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутской области начинается реализация очной образовательной программы для инициативных горожан «Школа городских изменений». Принять в ней участие могут активные жители, некоммерческие организации, а также представители государственных и муниципальных учреждений социальной сферы из Братска, Шелехова и Тайшета.
Медвежат из питомника «К-9» выпустили в тайгу Слюдянского района08 Сентября 2019, 12.42
Слюдянский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники иркутского питомника «К-9» выпустили в дикую природу медвежат Потапа и Настю, которых приютили в 2017 году. Об этом сообщается на странице питомника в соцсети «Инстаграм».
На иркутском фестивале садоводов и огородников представили электронный сборник рецептов08 Сентября 2019, 11.36
Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошёл четвёртый фестиваль садоводов и огородников. Участие в мероприятии приняли городские клубы, общественные организации и некоммерческие садоводческие товарищества. Собравшихся поприветствовал мэр областного центра Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба мэрии.
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Тулун лидирует по числу жалоб на нарушения во время выборов 8 сентября09 Сентября 2019, 18.39
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В избирательную комиссию Иркутской области в единый день голосования, 8 сентября, жалоб на нарушения не поступало. Территориальные избиркомы же приняли 110 заявлений, из них 64 – в Тулуне. Об этом 9 сентября на пресс-конференции рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.
Депутатов трёх дум в Иркутской области определят по жеребьёвке09 Сентября 2019, 18.18
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области равное количество голосов набрали кандидаты в депутаты трёх дум – областного центра, Братска и Зиминского района. Кто из них получит мандат, определят жеребьёвкой 9 и 10 сентября. Об этом 9 сентября на пресс-конференции рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.
"Вчера был экзамен. Мы начинаем возвращать доверие избирателей": Сергей Сокол прокомментировал победу "Единой России" на муниципальных выборах в Иркутской области09 Сентября 2019, 17.56
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Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Неожиданная победа или закономерный результат напряженной работы? Итоги муниципальных выборов в Иркутской области, прошедших 8 сентября, прокомментировал спикер Заксобрания, секретарь ИРО «Единой России» Сергей Сокол.
Глава облизбиркома – о явке на выборах в думу Иркутска09 Сентября 2019, 17.27
Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в думу Иркутска в этом году на 8% превысила показатель, зафиксированный по итогам голосования в 2014 году. На это могло повлиять несколько факторов, заявил глава облизбиркома Илья Дмитриев на пресс-конференции 9 сентября.
Депутат думы Иркутска Анатолий Аблов может получить мандат в Заксобрании09 Сентября 2019, 16.53
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска шестого созыва Анатолий Аблов («Единая Россия») может получить мандат в Законодательном собрании региона. Место ему перейдёт от Геннадия Осодоева, победившего на выборах мэра Эхирит-Булагатского района. Об этом на пресс-конференции 9 сентября рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.
У Дмитрия Бердникова есть пять дней на решение о сложении полномочий мэра или отказе от депутатского мандата09 Сентября 2019, 16.48
Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, выигравший выборы в думу города по избирательному округу №16, должен в течение пяти дней решить, слагает ли он с себя полномочия градоначальника или отказывается от мандата народного избранника. Об этом 9 сентября на пресс-конференции рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.
Дмитрий Медведев отметил результат «Единой России» на выборах в Иркутской области09 Сентября 2019, 13.18
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» в Иркутской области по итогам Единого дня голосования получит фракцию большинства в городской думе областного центра.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Усолье-Сибирском человек с пистолетом ограбил магазин09 Сентября 2019, 16.14
Усолье-Сибирское, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском полиция ищет грабителя магазина.
Под Нижнеудинском задержали «Жигули» с наркотиками09 Сентября 2019, 15.55
Нижнеудинск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Под Нижнеудинском росгвардейцы преследовали «Жигули», а его пассажиры выкидывали из окон наркотики.
Из-за пьяного ангарчанина загорелись три машины09 Сентября 2019, 15.18
Ангарск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске из-за пьяного водителя «Лексуса» загорелись три автомобиля.
В тайге Нижнеудинского района потерялся подросток09 Сентября 2019, 13.24
2019-09-09-05-29-19
Нижнеудинский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинском районе в лесу потерялся 17-летний Илья Титорчук. Парень пропал при заготовке кедрового ореха, сообщает пресс-служба полиции.
За неделю на дорогах Иркутска и района в ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних09 Сентября 2019, 13.25
Иркутск, Иркутский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - За первую неделю сентября в Иркутске и Иркутском районе в дорожно-транспортные происшествия попали шестеро несовершеннолетних.
В Иркутской области локализовано два лесных пожара в Бодайбинском районе09 Сентября 2019, 11.03
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области локализовано два лесных пожара в Бодайбинском районе. Общая площадь – 208 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Трое братчан арестованы за изнасилование женщины09 Сентября 2019, 10.51
2019-09-09-02-56-34
Братский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Трое братчан арестованы за изнасилование женщины, совершенное в одном из сел Братского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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