В Иркутске 10 сентября обещают сильный дождь

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 сентября ожидается облачность с прояснениями, ночью дождь, днём сильный дождь, ветер ночью юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +7,+9°, днём около +15°. По Иркутской области, по данным УГМС, 10 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в западных, днём в западных, центральных и южных районах и сильные дожди, грозы, в крайних северных и северо-восточный районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы ночью до 14 м/с, днём 12-17 м/с. Температура ночью +5,+10°, в северных районах в пониженных формах рельефа 0,-3°, заморозки, днём +15,+20°, при облачной погоде +8,+13°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: