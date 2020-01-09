|Погода
|09.01.2020
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В Иркутске 10 января ночью небольшой снег, днем до -12°
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Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков, утром туман, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -14,-16°, днем -10,-12°.
В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, в Катангском и западных районах местами небольшой снег, днем местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, западный с переходом днём на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -13,-18°, при прояснении -23,-28°, в Катангском районе -18,-23°, местами -28,-33°, днем -8,-13°, в пониженных формах рельефа -18,-23°.