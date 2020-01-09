В Иркутске 10 января ночью небольшой снег, днем до -12°

Российская Федерация, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Из 1000 детей на первом году жизни не меньше чем у трех имеются врожденные нарушения слуха. Здесь важна диагностика таких нарушений и начало лечения. Упущение времени может привести к замедлению овладения малышом речи и отставанию в умственном развитии. Американские педиатры считают, что первую диагностику следует проводить новорожденному в месячном возрасте. Значительную часть нарушений можно выявить к трехмесячному возрасту. А на наилучшие результаты лечения можно рассчитывать, если начать лечение до того, как малышу исполнится 6 месяцев.