В Иркутске 10 января тепло и ясно, днём до -10°

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -18,-20°, днём -8,-10°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 10 января ожидается переменная облачность, местами ночью небольшой, днём небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, в западных и северных районах западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, позёмки.

Температура ночью -16,-21°, в пониженных формах рельефа -26,-31°, в северных районах, Тайшетском, Чунском, Казачинско-Ленском районах, в горах Южного Прибайкалья -9,-14°, при прояснении -19,-24°, днём -5,-10°, при облачной погоде -15,-20°, в горах Южного Прибайкалья и местами в западных районах, горах Восточного Саяна 0,-5°.