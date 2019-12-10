|Погода
|11.12.2019
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В Иркутске 11 декабря днём -5,-7°
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Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 декабря ожидается переменная облачность, утром и днём небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 3-8 м/с, температура ночью -14,-16°, днём -5,-7°.
По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, в северо-западных, центральных районах умеренный снег, в северо-восточных, Катангском, южных районах небольшой снег, днём по области небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы ночью до 12 м/с, днём до 14 м/с, температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в западных районах -5,-10°, при прояснении -14,-19°, днём -2,-7°, при облачной погоде -12,-17°, в Катангском, Киренском, северо-восточных районах ночью -22,-27°, при прояснении -31,-36°, днём -13,-18°, местами -23,-28°.
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