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11.12.2019

В Иркутске 11 декабря днём -5,-7°

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 декабря ожидается переменная облачность, утром и днём небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 3-8 м/с, температура ночью -14,-16°, днём -5,-7°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, в северо-западных, центральных районах умеренный снег, в северо-восточных, Катангском, южных районах небольшой снег, днём по области небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы ночью до 12 м/с, днём до 14 м/с, температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в западных районах -5,-10°, при прояснении -14,-19°, днём -2,-7°, при облачной погоде -12,-17°, в Катангском, Киренском, северо-восточных районах ночью -22,-27°, при прояснении -31,-36°, днём -13,-18°, местами -23,-28°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 11 декабря днём -5,-7°11 Декабря 2019, 07.01
2019-12-10-10-22-45
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 декабря ожидается переменная облачность, утром и днём небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 3-8 м/с, температура ночью -14,-16°, днём -5,-7°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Где провести время с девушкой 10 Декабря 2019, 10.29
2019-12-10-10-49-26
Российская Федерация, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - У большинства влюбленных пар место для свиданий выбирает молодой человек. Здесь мы не говорим о том контингенте, которое знают единственное место встреч, ночной клуб. Романтические прогулки по улицам и паркам - частый, но не единственный вариант совместного досуга для молодой пары.
Новости образования и интересная информация10 Декабря 2019, 08.10
Российская Федерация, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Дни открытых дверей иногда проводят высшие учебные заведения. Состоялся такой и в Военном университете Министерства обороны. Потенциальные абитуриенты из разных образовательных учреждений, а также их родители смогли ознакомиться здесь с условиями поступления и обучения. Университет набирает на обучение по разным специальностям. Среди них «экономическая безопасность», «психология служебной деятельности» и другие. Презентация предлагаемых специальностей прошла в фойе.
На очередном заседании иркутского экспертного клуба обсудят отток молодежи из региона10 Декабря 2019, 17.33
Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании «Экспертного клуба – Иркутск» обсудят отток активной молодежи из Приангарья.
В Японии введут налог на выигрыш и будут следить за приобретением фишек10 Декабря 2019, 07.18
2019-12-10-09-28-09
Япония, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Япония планирует перенять опыт Америки и также ввести налог на выигрыш. Кроме того, игорная индустрия планирует внести изменения в правила своей работы и теперь покупка фишек будет под тщательным наблюдением. По заявлению информационного агентства Kyodo, в работе интегрированных курортов будет использоваться система «временного дохода». Похожим способом уже контролируется деятельность ипподромов. Чтобы регулировать продажу, фишек администрации казино придется регистрировать все фишки, как в кассе, так и за игровыми столами.
Гидрометцентр: Восточная Сибирь попала в зону температурной аномалии10 Декабря 2019, 16.45
Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В прошедшую пятницу, 6 декабря, на юг Сибири пришел мощный циклон, что привело к резкому потеплению.
Развлечения, призы и приглашенная звезда – братчане провели «Чудесную субботу»10 Декабря 2019, 15.33
2019-12-10-07-59-50
Братск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Море сладостей, игры и призы, катание на верблюде, футбол в валенках и приглашенная звезда – поистине «Чудесной» стала минувшая суббота для братчан, которые провели ее на базе отдыха «Простоквашино».
В рамках экологической акции «СдайПакет_Ирк» собрано 400 кг пакетов10 Декабря 2019, 12.45
Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне стали меньше использовать пластиковые пакеты. К таким выводам пришли организаторы акции «СдайПакет_Ирк».
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Правительство РФ скорректировало программу госгарантий бесплатной медпомощи11 Декабря 2019, 07.36
Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи россиянам на ближайшие три года.
Верховный суд РФ признал незаконным приказ КСП Иркутской области 10 Декабря 2019, 16.48
2019-12-10-08-54-16
Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Верховный суд Российской Федерации признал незаконным приказ председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области «Об утверждении перечня должностных лиц Контрольно-счетной платы Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
Андрей Турчак: решение WADA в отношении России несправедливо, но ожидаемо10 Декабря 2019, 16.13
Москва, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение WADA и новые санкции в отношении России – это несправедливое, но, к сожалению, ожидаемое решение. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, пишет пресс-служба партии.
Нижнеилимские члены «Единой России» поздравили с юбилеем школу в поселке Новая Игирма10 Декабря 2019, 16.07
Нижнеилимский район, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Новая Игирма 7 декабря в доме культуры «Прометей» Новоигирменская СОШ №2 праздновала 45-летний юбилей.
Сквер у стадиона «Водник» и скейт-площадку благоустроили в Усть-Куте в рамках партпроекта ЕР «Городская среда»10 Декабря 2019, 15.22
Усть-Кут, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте 9 декабря прошло торжественное открытие сквера у стадиона «Водник» и скейт-площадки, благоустроенных в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».
Правительство Иркутской области оказывает правовую помощь муниципалитетам09 Декабря 2019, 16.17
Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Аппарат губернатора Иркутской области разработал более 200 модельных муниципальных правовых актов, предназначенных для городских округов, муниципальных районов, а также городских и сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Дмитрий Ружников заявил, что дума Иркутска представит администрации свои поправки к бюджету 9 декабря09 Декабря 2019, 13.55
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Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска намерены направить в администрацию свои поправки в бюджет 2020 года сегодня, 9 декабря. Об этом сообщил на пресс-конференции 9 декабря председатель думы Дмитрий Ружников.
Современный Китай: мифы и реальность
Иркутянина приговорили к 12 годам «строгача» за стрельбу по толпе и убийство10 Декабря 2019, 17.49
2019-12-10-09-51-47
Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вынесен приговор 39-летнему местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
МВД: пропавший в Свирске 19-летний парень найден мертвым09 Декабря 2019, 17.22
Свирск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пропавший в Свирске 19-летний Дмитрий Клепинин найден мертвым на одной из городских улиц. По предварительной информации, молодой человек мог замерзнуть, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Бойцы Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрозаймов в Нижнеудинске09 Декабря 2019, 15.56
Нижнеудинск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бойцы Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрозаймов в Нижнеудинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Провалившегося под лед мужчину на Братском водохранилище спас внештатный инспектор ГИМС09 Декабря 2019, 13.13
Братск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Провалившегося под лед мужчину на Братском водохранилище спас внештатный инспектор ГИМС. Инцидент произошел утром 8 декабря в районе Монастырской горы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Шесть человек погибли на пожарах в Иркутской области с начала декабря09 Декабря 2019, 12.56
2019-12-09-04-59-04
Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть человек погибли на пожарах в Иркутской области с начала декабря, еще восемь получили травмы. За прошедшую неделю зарегистрировано 122 возгорания, что на 62,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Полицейские закрыли наркопритон в Иркутске09 Декабря 2019, 11.54
Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Иркутской области пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Житель Краснодара обманывал иркутских таксистов, представляясь сотрудником правоохранительных органов08 Декабря 2019, 20.33
Иркутск, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратурой Кировского района города Иркутска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Краснодара. Он обвиняется в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
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