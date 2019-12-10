В Иркутске 11 декабря небольшой снег

Япония, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Япония планирует перенять опыт Америки и также ввести налог на выигрыш. Кроме того, игорная индустрия планирует внести изменения в правила своей работы и теперь покупка фишек будет под тщательным наблюдением. По заявлению информационного агентства Kyodo, в работе интегрированных курортов будет использоваться система «временного дохода». Похожим способом уже контролируется деятельность ипподромов. Чтобы регулировать продажу, фишек администрации казино придется регистрировать все фишки, как в кассе, так и за игровыми столами.