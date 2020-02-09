В Иркутске 11 февраля обещают снегопад

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 февраля ожидается облачность, ночью небольшой снег, днем умеренный снег, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью -7,-9°, днем -4,-6°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 11 февраля – переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега переходящего в снег, в северо-западных, Чунском, Тайшетском, Катангском районах небольшие осадки, днем небольшой снег, в южных районах умеренный снег, в западных, северо-западных районах местами небольшой снег.

Ветер западной четверти ночью и утром 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, днем 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. В отдельных районах метели. Температура ночью -7,-12°, при прояснении -17,-22°, днем -4,-9°, местами до -16°, в Катангском, Чунском, Усть-Илимском районах ночью -18,-23°, при прояснении до -28°, днем -15,-20°, при малооблачной погоде до -10°.