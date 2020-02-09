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10.02.2020

В Иркутске 11 февраля обещают снегопад

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 февраля ожидается облачность, ночью небольшой снег, днем умеренный снег, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью -7,-9°, днем -4,-6°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 11 февраля – переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега переходящего в снег, в северо-западных, Чунском, Тайшетском, Катангском районах небольшие осадки, днем небольшой снег, в южных районах умеренный снег, в западных, северо-западных районах местами небольшой снег.

Ветер западной четверти ночью и утром 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, днем 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. В отдельных районах метели. Температура ночью -7,-12°, при прояснении -17,-22°, днем -4,-9°, местами до -16°, в Катангском, Чунском, Усть-Илимском районах ночью -18,-23°, при прояснении до -28°, днем -15,-20°, при малооблачной погоде до -10°.

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В Иркутске 11 февраля обещают снегопад10 Февраля 2020, 17.31
-11-
Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 февраля ожидается облачность, ночью небольшой снег, днем умеренный снег, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью -7,-9°, днем -4,-6°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Об ухудшении погоды 11 февраля предупреждают жителей Иркутской области10 Февраля 2020, 15.55
Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье, по данным иркутского УГМС, 11 февраля местами ожидается ветер западной четверти – 15-18 м/с, мокрый снег и снег, метели, гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 февраля на 62-м году жизни скончался артист Иркутского музыкального театра, Заслуженный артист РФ Вячеслав Варлашов. Прощание с ним пройдет 11 февраля.
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Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На 26-й отчетно-выборной конференции Иркутского Профобъединения, которая состоялась 7 февраля в учебном центре профсоюзов, избран новый председатель организации. Им стал 39-летний Александр Коротких, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Чунский район, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по сообщениям СМИ о плохих жилищных условиях, в которых проживает 83-летняя женщина.
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2020-02-10-02-00-57
Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде 9 февраля вышли из зимней спячки два барсука, которые должны были проснуться в конце месяца. Животных, разбуженных теплом, обнаружил сотрудник зверинца при обходе территории.
В гостиницах и пунктах питания участников чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске усилят санитарно-эпидемиологический контроль09 Февраля 2020, 16.11
Иркутск, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Руководителями гостиниц и пунктов питания участников чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Иркутской области будет усилена работа по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.
Иркутянам 4 апреля расскажут о проблемах и особенностях детей с аутизмом09 Февраля 2020, 10.53
Иркутск, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске запланирован ряд мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню информирования о проблемах аутизма, который отмечается 2 апреля. Организаторы – АНО «Адаптационно-педагогический центр «РАСсвет».
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Сергей Тен призвал муниципалитеты Иркутской области объединить усилия в решении общих вопросов10 Февраля 2020, 17.20
2020-02-10-09-35-54
Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен в ходе расширенного заседания региональной Ассоциации муниципальных образований анонсировал рассмотрение двух значимых для Байкальской природной территории документов межфракционной рабочей группой «Байкал» в Государственной думе РФ.
Андрей Чернышев поучаствовал в собрании Ассоциации муниципальных образований Иркутской области10 Февраля 2020, 16.15
Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске завершилось собрание Ассоциации муниципальных образований области. При участии полпреда президента в Сибири Сергея Меняйло и врио губернатора Игоря Кобзева были подведены итоги работы объединения, определены планы на 2020 год.
Ассоциация муниципальных образований Иркутской области переизбрала председателем Вадима Семенова10 Февраля 2020, 13.20
Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ассоциации муниципальных образований Иркутской области 10 февраля прошло общее собрание, на котором было решено переизбрать мэра Черемхово Вадима Семенова председателем АМО на новый трехлетний срок. Об этом сообщает пресс-служба ЗС Иркутской области.
Площадку Ассоциации муниципальных образований Иркутской области предложено расширить10 Февраля 2020, 12.15
Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Площадку Ассоциации муниципальных образований (АМО) Иркутской области необходимо расширить. Она должна включить в себя все муниципальные образования региона – как первого, так и второго уровня. Объединение необходимо провести в 2020 году, заявил 10 февраля во время открытия заседания организации с участием полпреда президента России Сергея Меняйло врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области предложили выдвинуть единую кандидатуру на пост мэра Иркутска10 Февраля 2020, 11.44
Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Ассоциация муниципальных образований Иркутской области может выдвинуть своего единого кандидата на пост мэра областного центра, выборы которого будут проходить в марте 2020 года. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил во время открытия заседания организации с участием полпреда президента России Сергея Меняйло.
В Приангарье с рабочей поездкой находится полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло10 Февраля 2020, 09.35
2020-02-10-01-40-45
Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области.
Премьер-министром ДНР стал экс-вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков07 Февраля 2020, 11.39
2020-02-07-03-48-31
ДНР, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Пешеход погиб в Черемховском районе под колесами иномарки10 Февраля 2020, 17.07
Черемховский район, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Черемховском районе вечером 9 февраля на восьмом километре автодороги «Черемхово-Свирск» водитель иномарки насмерть сбил пешехода.
Банда усольчан похитила в Иркутске бизнесмена и требовала за него 15 миллионов рублей выкупа10 Февраля 2020, 15.29
-15-
Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 февраля четверо неизвестных похитили бизнесмена, избили и требовали от него 15 млн рублей. Злоумышленников задержали в тот же день.
В Приангарье за неделю зарегистрировали более 50 пожаров в сельских поселениях10 Февраля 2020, 13.07
Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 31 января по 6 февраля 2020 года зарегистрировали 111 пожаров, из них 53 – в сельских населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Жительница Мамско-Чуйского района погибла под колесами авто, катаясь на тюбе10 Февраля 2020, 12.06
Мамско-Чуйский район, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Мамско-Чуйском районе 8 февраля погибла местная жительница – она попала под колеса автомобиля во время катания на тюбе.
В Приангарье перед судом предстанет экс-сотрудник локомотивного депо по обвинению в мошенничестве10 Февраля 2020, 11.50
Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области перед судом предстанет один из заместителей эксплуатационно-локомотивного депо по обвинению в совершении мошенничества с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
В Казачинско-Ленском районе два человека погибли при столкновении бульдозера и тягача10 Февраля 2020, 11.02
Казачинско-Ленский район, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском районе вечером 9 февраля бульдозер столкнулся с тягачом. Два человека погибли, третий получил травмы.
В Приангарье банда злоумышленников украла 175 аккумуляторных батарей операторов сотовой связи10 Февраля 2020, 10.25
-175-
Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье сотрудники полиции пресекли криминальную деятельность группы лиц, которым инкриминируется хищение 175 аккумуляторов. Стоимость ущерба составила около 5 млн рублей.
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