В Иркутске 11 июня – гроза, ветер, днем до +21°

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 июня будет облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 16 м/с, днем 13-18 м/с, температура ночью +13,+15°, днем +19,+21°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 11 июня ожидается переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, ночью в северных, верхнеленских районах, днем в западных районах местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, днем град, утром туман. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, днем в западных, северо-западных районах местами 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью +11,+16°, при прояснении +1,+6°, днем +19,+24°, при облачной погоде +11,+16°, в северо-восточных районах +26,+31°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: