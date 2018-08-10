ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Погода
11.05.2018

В Иркутске 11 мая обещают ветер и мокрый снег

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью около 0°, днем +10,+12°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 11 мая – переменная облачность, местами ночью небольшие и умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью 12-17 м/с, днем до 14 м/с, днем в западных районах юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-5°, в пониженных формах рельефа -6,-11°, днем +8,+13°, при облачной погоде +2,+7°, в западных районах при малооблачной погоде до +15°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске