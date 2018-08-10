В Иркутске 11 мая обещают ветер и мокрый снег

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью около 0°, днем +10,+12°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 11 мая – переменная облачность, местами ночью небольшие и умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью 12-17 м/с, днем до 14 м/с, днем в западных районах юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-5°, в пониженных формах рельефа -6,-11°, днем +8,+13°, при облачной погоде +2,+7°, в западных районах при малооблачной погоде до +15°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: