В Иркутске 11 октября все еще будет тепло

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью 0,+2°, днём +12,+14°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 11 октября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, ночью в южных и верхнеленских районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днём на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -3,+2°, при прояснении до -8°, в западных, северо-западных районах при облачной погоде +2,+7º, днём +9,+14°, местами +3,+8°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: