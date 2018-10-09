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10.10.2018

В Иркутске 11 октября все еще будет тепло

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью 0,+2°, днём +12,+14°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 11 октября – переменная облачность, местами  небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, ночью в южных и верхнеленских районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днём на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -3,+2°, при прояснении до -8°, в западных, северо-западных  районах при облачной погоде +2,+7º, днём +9,+14°, местами +3,+8°.

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