В Иркутске 11 сентября дождливо, днем до +14°

Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 сентября ожидается переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +7,+9°, днём +12,+14°. В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в течение суток в западных районах и днем по области местами сильные дожди, днем грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 16 м/с, температура ночью +5,+10°, при прояснении до -3°, заморозки, днём +12,+17°, при облачной погоде до +7°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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