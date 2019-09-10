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11.09.2019

В Иркутске 11 сентября обещают дождь

Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 сентября ожидается переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +7,+9°, днём +12,+14°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в течение суток в западных районах и днем по области местами сильные дожди, днем грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 16 м/с, температура ночью +5,+10°, при прояснении до -3°, заморозки, днём +12,+17°, при облачной погоде до +7°.

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В Иркутске 11 сентября обещают дождь 11 Сентября 2019, 07.00
-11-
Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 сентября ожидается переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +7,+9°, днём +12,+14°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В Иркутской области 11 сентября запретят продажу алкоголя10 Сентября 2019, 19.00
-11-
Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 11 сентября запретят продажу алкоголя. Так регион отметит Всероссийский день трезвости.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников10 Сентября 2019, 17.40
Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сергей Тен: одна из главных задач экспедиции - это возращение имен погибших солдат10 Сентября 2019, 17.44
2019-09-10-09-49-43
Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги 5 международной молодежной экспедиции «Халхин-Гол. Пламя гордости за Победу», участники которой вернулись в Приангарье накануне. Об этом сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Сергея Тена.
Tele2 на треть увеличила с начала года количество базовых станций 4G10 Сентября 2019, 17.16
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Москва, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, снова опередил конкурентов по темпам строительства сети LTE. По данным Роскомнадзора, за семь месяцев с начала года компания увеличила количество базовых станций четвертого поколения на 34%. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На благотворительной акции #Скажи_мусору_НЕТ! Жители Приангарья собрали более 16 тонн вторсырья10 Сентября 2019, 17.34
Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 16 тонн вторсырья – макулатуры, пластика, металла, стекла – в переработку, ненужной одежды для нуждающихся, еды для животных из приютов принесли жители 22 населенных пунктов Иркутской области на передвижные пункты акции #Скажи_мусору_НЕТ! с 20 августа по 7 сентября 2019 года.
На Иерусалимской лестнице в Иркутске 15 сентября сыграют уличные музыканты10 Сентября 2019, 16.56
Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 сентября пройдет «Фестиваль уличных музыкантов на Иерусалимской лестнице». Мероприятие станет праздничным завершением общественной акции «Фасадник».
En+ Group помогает обустраивать жильё пострадавшим от паводка в Иркутской области10 Сентября 2019, 16.46
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Тулун, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, продолжает направлять помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области в конце июня. В Тулун прибыли два большегрузных автомобиля, на которых для сотрудников «Тулунугля» (входит в компанию «Востсибуголь», управляющую угольными активами En+) доставили мебель, бытовую технику, посуду, предметы домашнего обихода.
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Светомузыкальный фонтан появился в парке Искусств Байкальска в рамках партпроекта «Единой России»10 Сентября 2019, 17.06
Байкальск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске благоустроили парк Искусств и установили в нем светомузыкальный фонтан. На это в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда» было выделено 14 млн 730 тысяч рублей.
Кто в Иркутской области стал победителем на выборах мэров и глав поселений 8 сентября10 Сентября 2019, 15.52
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Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на выборах мэров и глав избраны 14 представителей от «Единой России», шесть – от КПРФ, два – от ЛДПР, один – от «Гражданской платформы» и семь самовыдвиженцев. Телеинформ приводит полный список избранных глав муниципалитетов.
Депутатом по округу №17 думы Иркутска по итогам жеребьевки стал Александр Перевалов10 Сентября 2019, 15.34
Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутатом по округу №17 в думе Иркутска по итогам жеребьевки стал Александр Перевалов, поддержанный партией КПРФ. Также готовы результаты по думе Зиминского района, решения по Братску пока нет. Об этом сообщает пресс-служба Облизбиркома.
Большинство мандатов на муниципальных выборах в Иркутской области взяли представители «Единой России»10 Сентября 2019, 13.38
Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Большинство мандатов на муниципальных выборах в Иркутской области взяли представители «Единой России». Об этом гласит статистика Избирательной комиссии региона.
Депутаты Заксобрания Приангарья настаивают на принятии закона об освобождении людей, пострадавших от наводнения, от платы за электричество10 Сентября 2019, 12.35
Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области намерены добиться установления меры социальной поддержки для пострадавших от наводнения граждан в виде освобождения от внесения платы за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
СМИ: в Улан-Удэ второй день идет стихийный митинг за перевыборы мэра10 Сентября 2019, 12.19
Улан-Удэ, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ второй день идет стихийный митинг за перевыборы мэра. Об этом сообщает Восток-Телеинформ.
"Остальные были хуже": Сергей Сокол прокомментировал победу Юрия Кариха на выборах в Тулуне10 Сентября 2019, 10.46
Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Победу однопартийца Юрия Кариха на выборах мэра Тулуна прокомментировал спикер Заксобрания, секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол на пресс-конференции 9 сентября.
Современный Китай: мифы и реальность
В Ангарске неизвестный надругался над 10-летней девочкой10 Сентября 2019, 17.38
Ангарск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней ангарчанки. Злоумышленник объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.
В Братске домушник, ограбив квартиру, выпал из окна седьмого этажа и погиб10 Сентября 2019, 17.39
Братск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске домушник, ограбив квартиру, выпал из окна седьмого этажа и погиб. Инцидент произошел около полудня 7 сентября, сообщает Братская студия телевидения.
В Бурятии спасатели вывели из леса трех грибников10 Сентября 2019, 16.11
Бурятия, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России 7 сентября вывели из леса замерзающих грибников в Бурятии.
Спасатели нашли подростка, который потерялся в тайге Нижнеудинского района10 Сентября 2019, 15.14
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Нижнеудинский район, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели нашли подростка, который потерялся в тайге Нижнеудинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Телефонные мошенники украли у жительницы Шелеховского района более 100 тысяч рублей10 Сентября 2019, 13.25
Шелеховский район, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Телефонные мошенники украли у жительницы Шелеховского района более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в локализованном состоянии остается один пожар на площади 35 гектаров10 Сентября 2019, 11.35
Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в локализованном состоянии остается один пожар на площади 35 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
На поиски пропавшего туриста в Слюдянском районе отправили вертолет Ми-8 МЧС России10 Сентября 2019, 10.26
Слюдянский район, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На поиски пропавшего туриста в Слюдянском районе отправили вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
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