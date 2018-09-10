В Иркутске 11 сентября временами дождь, порывистый ветер, до +15°

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 сентября ожидается облачность с прояснениями, временами дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, днём порывы до 14 м/с, температура ночью +6,+8°, днём +13,+15°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 11 сентября – переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в западных, центральных, южных и верхнеленских районах местами сильные дожди, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5 -10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура ночью +5,+10°, в крайних северных районах +2,-3°, днём +13,+18°, при облачной погоде +7,+12°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: