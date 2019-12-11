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11.12.2019

В Иркутске 12 декабря ожидается небольшой снег, днем -3, -5°

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом к утру на западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -8,-10°, днём -3,-5°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, в западных, северо-западных, центральных и южных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, метели. Температура ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности до -3°, днём -2,-7°, местами  -12,-17°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 12 декабря ожидается небольшой снег, днем -3, -5°11 Декабря 2019, 17.45
2019-12-11-09-46-40
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом к утру на западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -8,-10°, днём -3,-5°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Сергей Сокол встретился с представителями общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья»11 Декабря 2019, 17.29
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встречу с участниками Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» провел председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Именно сегодня встреча состоялась не случайно: 11 декабря 1994 года началась Первая Чеченская кампания. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Приангарье 12 декабря11 Декабря 2019, 16.55
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 12 декабря местами в северо-западных, западных, центральных и южных районах Иркутской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с, снег, метели.
В центре Иркутска открылась благотворительная столовая и медкабинет для бездомных11 Декабря 2019, 16.05
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Сурикова около перинатального центра 2 декабря открылось новое помещение благотворительной столовой для бездомных. Там имеются обеденный зал, рассчитанный на тридцать человек, большая кухня, санузел и душ, комната отдыха для немощных и медицинский кабинет.
Молчановка станет модельной территорией для развития экокультуры в Иркутске11 Декабря 2019, 15.49
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Модельной территорией по развитию экологической культуры в Иркутской области и участником конкурса на получение знака экологической культуры станет областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского в Иркутске. Об этом сообщает фонд «Подари планете жизнь».
Иркутские эксперты рассказали, на что обратить внимание при подготовке к Новому Году11 Декабря 2019, 15.21
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителям Приангарья, чтобы удачно провести Новый Год, следует быть осторожнее при покупках товаров по акциям, не есть прошлогодние салаты и остерегаться мошенников.
Иркутск стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве РФ в области качества жизни11 Декабря 2019, 13.31
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве Российской Федерации в области качества жизни в номинации «Повышение качества жизни населения, развитие культуры и образования».
СМИ: якутский шаман вновь отправился «на Москву»11 Декабря 2019, 13.17
Якутия, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Якутский шаман Александр Габышев 8 декабря возобновил свой «поход в Москву», сообщается на портале «Правозащита Открытки». По информации правозащитников, ему так и не предъявили обвинение, следовательно, согласно статье 100 УПК, мера пресечения в виде подписки о невыезде была отменена.
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Виктор Ешеев: в проекте бюджета Иркутска на 2020 год нет изысков11 Декабря 2019, 17.02
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В проекте бюджета Иркутска на 2020 год нет никаких изысков и поправки депутатов думы неуместны. Об этом 11 декабря журналистам заявил вице-мэр Виктор Ешеев.
Парламентарии Приангарья почтили память воинов, павших в боях при исполнении воинского долга11 Декабря 2019, 15.24
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный 25-летию начала контртеррористической операции на Северном Кавказе и памяти воинов, павших в боях при исполнении воинского долга, прошел 11 декабря в Иркутске.
Сергей Тен: Госдума приняла в первом чтении законопроекты об основах и систематизации инвестиционной деятельности в РФ11 Декабря 2019, 11.43
2019-12-11-03-46-33
Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании Государственной Думы 10 декабря с участием представителей парламентских и непарламентских партий, общественных организаций и бизнес-объединений принят в первом чтении пакет законопроектов, направленных на совершенствование инвестиционного климата и стимулирование роста российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба депутата от Иркутской области Сергея Тена.
Работники Иркутскавтодора намерены отстоять свое предприятие и просят мэра остановить попытки гордумы ликвидировать МУП11 Декабря 2019, 11.11
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Работники муниципального предприятия «Иркутскавтодор» намерены отстоять свою организацию – депутаты городской думы предлагают ликвидировать МУП, с чем категорически не согласен почти тысячный трудовой коллектив.
В Усть-Кутском отделении «Единой России» состоялось заседание местного политсовета партии11 Декабря 2019, 11.17
Усть-Кут, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вчера, 10 декабря, состоялось заседание Усть-Кутского местного отделения партии «Единая Россия» с участием секретаря иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола на площадке местного исполкома. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Внеочередное заседание думы Иркутска намечено на 13 декабря11 Декабря 2019, 10.41
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Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Внеочередное заседание думы Иркутска намечено на 13 декабря. Объявление об этом размещено на официальном сайте думы.
Сергей Сокол и представители ИНК обсудили перспективы развития социальной сферы на севере области11 Декабря 2019, 09.34
Усть-Кутский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Развитие социальной сферы на севере региона, в частности в Усть-Куте и Усть-Кутском районе, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол обсудил с руководителем офиса Иркутской нефтяной компании в городе Усть-Куте Сергеем Анисимовым. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Современный Китай: мифы и реальность
На Иркутском водохранилище под лед провалился квадроцикл, водителя спасли11 Декабря 2019, 16.48
Иркутский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 10 декабря в службу спасения «112» поступил звонок от мужчины, который сообщил, что его квадроцикл провалился под лед на Иркутском водохранилище. Транспортное средство не пошло ко дну, а осталось на плаву благодаря большим колесам. Сам водитель сидел на нем и ждал помощи.
Сельский дом культуры сгорел в Куйтунском районе11 Декабря 2019, 16.38
2019-12-11-08-42-35
Куйтунский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Лермонтовский Куйтунского района 11 декабря утром загорелся социально-культурный центр. Огонь тушили два с половиной часа. На происшествии никто не пострадал.
Пьяный ангарчанин с двумя детьми в машине устроил погоню с сотрудниками ГИБДД11 Декабря 2019, 12.55
Ангарск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный ангарчанин с двумя детьми в машине устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
СКР возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре в Зиме11 Декабря 2019, 12.21
2019-12-11-04-24-38
Зима, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Зиминский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности по факту гибели ребенка на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Качугском районе столкнулись микроавтобус и грузовая машина11 Декабря 2019, 12.18
Качугский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП с участием грузовой машины и микроавтобуса «Тойота».
Иркутянина приговорили к 12 годам «строгача» за стрельбу по толпе и убийство10 Декабря 2019, 17.49
2019-12-10-09-51-47
Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вынесен приговор 39-летнему местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
МВД: пропавший в Свирске 19-летний парень найден мертвым09 Декабря 2019, 17.22
Свирск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пропавший в Свирске 19-летний Дмитрий Клепинин найден мертвым на одной из городских улиц. По предварительной информации, молодой человек мог замерзнуть, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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