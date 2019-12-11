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12.12.2019

В Иркутске 12 декабря снежно и тепло

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом к утру на западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -8,-10°, днём -3,-5°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, в западных, северо-западных, центральных и южных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, метели. Температура ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности до -3°, днём -2,-7°, местами -12,-17°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 12 декабря снежно и тепло12 Декабря 2019, 07.00
-12-
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом к утру на западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -8,-10°, днём -3,-5°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Кирпич – актуальный материал строительной сферы 11 Декабря 2019, 09.06
2019-12-11-11-14-29
Российская Федерация, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Один из самых применяемых в строительстве материалов – кирпич. Это обусловлено его характеристиками. Строения, выполненные из кирпича, могут простоять несколько десятилетий. Пострадать со временем может лишь внешний вид, но кладка останется прежней. Кирпичные стены не требуют обязательной облицовки. Еще из плюсов этого материала – прочность, долговечность и устойчивость к воспламенениям.
Иркутское отделение ПФР 12 декабря проведет прием населения12 Декабря 2019, 08.30
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Отделение ПФР по Иркутской области 12 декабря с 12:00 до 20:00 в рамках проведения Общероссийского дня приема граждан ответит на все вопросы жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Сергей Сокол встретился с представителями общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья»11 Декабря 2019, 17.29
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встречу с участниками Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» провел председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Именно сегодня встреча состоялась не случайно: 11 декабря 1994 года началась Первая Чеченская кампания. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Приангарье 12 декабря11 Декабря 2019, 16.55
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 12 декабря местами в северо-западных, западных, центральных и южных районах Иркутской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с, снег, метели.
В центре Иркутска открылась благотворительная столовая и медкабинет для бездомных11 Декабря 2019, 16.05
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Сурикова около перинатального центра 2 декабря открылось новое помещение благотворительной столовой для бездомных. Там имеются обеденный зал, рассчитанный на тридцать человек, большая кухня, санузел и душ, комната отдыха для немощных и медицинский кабинет.
Молчановка станет модельной территорией для развития экокультуры в Иркутске11 Декабря 2019, 15.49
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Модельной территорией по развитию экологической культуры в Иркутской области и участником конкурса на получение знака экологической культуры станет областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского в Иркутске. Об этом сообщает фонд «Подари планете жизнь».
Иркутские эксперты рассказали, на что обратить внимание при подготовке к Новому Году11 Декабря 2019, 15.21
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителям Приангарья, чтобы удачно провести Новый Год, следует быть осторожнее при покупках товаров по акциям, не есть прошлогодние салаты и остерегаться мошенников.
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Виктор Ешеев: в проекте бюджета Иркутска на 2020 год нет изысков11 Декабря 2019, 17.02
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В проекте бюджета Иркутска на 2020 год нет никаких изысков и поправки депутатов думы неуместны. Об этом 11 декабря журналистам заявил вице-мэр Виктор Ешеев.
Парламентарии Приангарья почтили память воинов, павших в боях при исполнении воинского долга11 Декабря 2019, 15.24
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный 25-летию начала контртеррористической операции на Северном Кавказе и памяти воинов, павших в боях при исполнении воинского долга, прошел 11 декабря в Иркутске.
Сергей Тен: Госдума приняла в первом чтении законопроекты об основах и систематизации инвестиционной деятельности в РФ11 Декабря 2019, 11.43
2019-12-11-03-46-33
Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании Государственной Думы 10 декабря с участием представителей парламентских и непарламентских партий, общественных организаций и бизнес-объединений принят в первом чтении пакет законопроектов, направленных на совершенствование инвестиционного климата и стимулирование роста российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба депутата от Иркутской области Сергея Тена.
Работники Иркутскавтодора намерены отстоять свое предприятие и просят мэра остановить попытки гордумы ликвидировать МУП11 Декабря 2019, 11.11
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Работники муниципального предприятия «Иркутскавтодор» намерены отстоять свою организацию – депутаты городской думы предлагают ликвидировать МУП, с чем категорически не согласен почти тысячный трудовой коллектив.
В Усть-Кутском отделении «Единой России» состоялось заседание местного политсовета партии11 Декабря 2019, 11.17
Усть-Кут, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вчера, 10 декабря, состоялось заседание Усть-Кутского местного отделения партии «Единая Россия» с участием секретаря иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола на площадке местного исполкома. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Внеочередное заседание думы Иркутска намечено на 13 декабря11 Декабря 2019, 10.41
-13-
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Внеочередное заседание думы Иркутска намечено на 13 декабря. Объявление об этом размещено на официальном сайте думы.
Сергей Сокол и представители ИНК обсудили перспективы развития социальной сферы на севере области11 Декабря 2019, 09.34
Усть-Кутский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Развитие социальной сферы на севере региона, в частности в Усть-Куте и Усть-Кутском районе, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол обсудил с руководителем офиса Иркутской нефтяной компании в городе Усть-Куте Сергеем Анисимовым. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Современный Китай: мифы и реальность
Двое подростков из Нижнеудинска осуждены за убийство 17-летней девушки12 Декабря 2019, 08.00
-17-
Нижнеудинск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержанные сотрудниками уголовного розыска по подозрению в особо тяжком преступлении 15-ти и 17-летние жители Нижнеудинска признаны виновными в умышленном убийстве девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На Иркутском водохранилище под лед провалился квадроцикл, водителя спасли11 Декабря 2019, 16.48
Иркутский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 10 декабря в службу спасения «112» поступил звонок от мужчины, который сообщил, что его квадроцикл провалился под лед на Иркутском водохранилище. Транспортное средство не пошло ко дну, а осталось на плаву благодаря большим колесам. Сам водитель сидел на нем и ждал помощи.
Сельский дом культуры сгорел в Куйтунском районе11 Декабря 2019, 16.38
2019-12-11-08-42-35
Куйтунский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Лермонтовский Куйтунского района 11 декабря утром загорелся социально-культурный центр. Огонь тушили два с половиной часа. На происшествии никто не пострадал.
Пьяный ангарчанин с двумя детьми в машине устроил погоню с сотрудниками ГИБДД11 Декабря 2019, 12.55
Ангарск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный ангарчанин с двумя детьми в машине устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
СКР возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре в Зиме11 Декабря 2019, 12.21
2019-12-11-04-24-38
Зима, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Зиминский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности по факту гибели ребенка на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Качугском районе столкнулись микроавтобус и грузовая машина11 Декабря 2019, 12.18
Качугский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП с участием грузовой машины и микроавтобуса «Тойота».
Иркутянина приговорили к 12 годам «строгача» за стрельбу по толпе и убийство10 Декабря 2019, 17.49
2019-12-10-09-51-47
Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вынесен приговор 39-летнему местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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