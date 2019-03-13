В Иркутске 12 марта обещают теплую погоду с легким ветром

Иркутск, 11.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 марта ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 4-9 м/с, температура ночью -9,-11°, днем +1,+3°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 12 марта – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, днем в северных и верхнеленских районах небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, поземки, температура ночью -9,-14°, в пониженных формах рельефа -19,-24°, днем -1,+4°, при облачной погоде -2,-7°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: