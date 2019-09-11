|Погода
|11.09.2019
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В Иркутске 12 сентября снова будет дождливо
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Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 сентября ожидается переменная облачность, ночью умеренный, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +13,+15°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 12 сентября – переменная облачность, ночью в южных и верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди, в северных районах с мокрым снегом, днем небольшие и умеренные дожди, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура ночью +4,+9°, при прояснении 0, -3°, заморозки, днем +11,+16°, при облачной погоде +5,+10°.
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