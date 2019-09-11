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11.09.2019

В Иркутске 12 сентября снова будет дождливо

Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 сентября ожидается переменная облачность, ночью умеренный, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +13,+15°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 12 сентября – переменная облачность, ночью в южных и верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди, в северных районах с мокрым снегом, днем небольшие и умеренные дожди, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура ночью +4,+9°, при прояснении 0, -3°, заморозки, днем +11,+16°, при облачной погоде +5,+10°.

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В Иркутске 12 сентября снова будет дождливо11 Сентября 2019, 17.51
-12-
Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 сентября ожидается переменная облачность, ночью умеренный, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +13,+15°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Туристический потенциал Приангарья представляют на форуме в Санкт-Петербурге11 Сентября 2019, 17.46
Санкт-Петербург, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители Иркутской области принимают участие в форуме Saint Petersburg Travel Hab, который проходит с 11 по 12 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге на одной площадке с 23 сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
«Полюс Вернинское»: поддержка талантливых детей – приоритет для компании11 Сентября 2019, 17.28
2019-09-11-08-22-28
Бодайбинский район, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Полюс Вернинское» уделяет большое внимание развитию талантливых детей. Золотодобывающее предприятие вкладывает деньги в спортивную инфраструктуру Бодайбинского района, оплачивает поездки ребят на образовательные мероприятия и соревнования, которые проходят в других городах России и мира, помогает многодетным семьям. Компания участвует в акции «Собери ребенка в школу», к новому учебному году для 30 детей были закуплены рюкзаки и ранцы, канцелярские принадлежности, обувь и спортивные костюмы. Сегодня в рубрике «Верные делу» речь пойдет о проектах «Полюс Вернинского» по поддержке детей и молодежи.
Аналитики: около 2% жителей Иркутской области каждый день употребляют алкоголь11 Сентября 2019, 13.33
-2-
Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В России 11 сентября отмечаются одновременно День гранёного стакана и День трезвости. Иркутскстат выяснил, сколько жители Приангарья в 2018 году тратили на алкоголь и как часто они выпивают. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Спекуляция на насилии» или «опыт каждого»: буллинг в современной литературе обсудили в Иркутске на ИМКФ11 Сентября 2019, 12.22
2019-09-11-04-36-22
Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском международном книжном фестивале, который прошел в столице Приангарья с 30 августа по 1 сентября, обсудили тему буллинга – школьной и не только травли. О том, что с этой проблемой делать, поговорили прозаики Евгения Некрасова, Анна Козлова и поэтесса Оксана Васякина.
В Иркутской области 11 сентября запретят продажу алкоголя10 Сентября 2019, 19.00
-11-
Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 11 сентября запретят продажу алкоголя. Так регион отметит Всероссийский день трезвости.
СМИ: специалисты Роскачества назвали продукты, которые не нужно мыть11 Сентября 2019, 07.30
Москва, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Роскачества назвали продукты, которые желательно не мыть перед приготовлением. Согласно последней информации, далеко не все товары, купленные в магазине, следует отправлять под воду. Об этом сообщают argumenti.ru.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников10 Сентября 2019, 17.40
Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
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У иркутян собирают мнения по поводу порядка избрания мэра11 Сентября 2019, 17.03
Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проходит опрос общественного мнения по вопросам, касающимся порядка избрания мэра областного центра, в том числе о способе избрания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Бурятии намерены судить участников митинга на главной площади Улан-Удэ11 Сентября 2019, 16.18
Бурятия, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии в ближайшее время пройдут суды над тремя задержанными в ходе несанкционированного стихийного митинга на главной площади Улан-Удэ. Об этом сообщает ИА «Восток-Телеинформ».
Закон о сити-менеджере рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 18 сентября11 Сентября 2019, 16.32
Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Закон о сити-менеджере рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 18 сентября. Фракция КПРФ в областном парламенте поддержит эту инициативу. Об этом заявил руководитель коммунистического блока в ЗС Андрей Левченко на пресс-конференции, посвященной итогам муниципальных выборов в регионе.
Первое заседание думы Иркутска планируют провести 17 сентября11 Сентября 2019, 15.33
Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание думы Иркутска планируют провести 17 сентября. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Иркутской области, член КПРФ Ольга Носенко на пресс-конференции, посвященной итогам прошедших муниципальных выборов в регионе.
КПРФ сформировала свою фракцию в новом созыве думы Иркутска11 Сентября 2019, 13.05
2019-09-11-05-11-59
Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - КПРФ сформировала свою фракцию в новом созыве думы Иркутска. Об этом объявил второй секретарь областного комитета партии Евгений Рульков на пресс-конференции, посвященной итогам Единого дня голосования 2019 года.
Светомузыкальный фонтан появился в парке Искусств Байкальска в рамках партпроекта «Единой России»10 Сентября 2019, 17.06
Байкальск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске благоустроили парк Искусств и установили в нем светомузыкальный фонтан. На это в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда» было выделено 14 млн 730 тысяч рублей.
Кто в Иркутской области стал победителем на выборах мэров и глав поселений 8 сентября10 Сентября 2019, 15.52
-8-
Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на выборах мэров и глав избраны 14 представителей от «Единой России», шесть – от КПРФ, два – от ЛДПР, один – от «Гражданской платформы» и семь самовыдвиженцев. Телеинформ приводит полный список избранных глав муниципалитетов.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Ангарчанин выдал себя за умершего брата и похитил у племянников наследство11 Сентября 2019, 17.48
Ангарск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд приговорил к условному сроку мужчину, который обокрал своих племянников более чем на 3 миллиона рублей. Он присвоил наследство умершего брата, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Иркутске нашли живой пропавшую без вести старшеклассницу11 Сентября 2019, 17.24
Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске нашли живой и невредимой 11-классницу, которая пропала ещё 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Двое жителей Тайшетского района предстанут перед судом за мародёрство во время наводнения11 Сентября 2019, 16.05
Тайшетский район, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетский городской суд поступило уголовное дело в отношении 37-летнего жителя деревни Троицк и 17-летнего житель села Заречное, которые во время паводка обчистили брошенную машину. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Чунском районе столкнулись два мотоциклиста11 Сентября 2019, 15.12
Чунский район, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Октябрьский Чунского района 10 сентября столкнулись два мотоциклиста. Оба не имели категории на управление мотоциклами, предполагаемый виновник аварии был пьян. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Власти Иркутской области отрапортовали об отсутствии лесных пожаров в регионе11 Сентября 2019, 12.29
Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На утро 11 сентября в лесном фонде Иркутской области нет лесных пожаров. Накануне, 10 сентября, был ликвидирован очаг на 35 га в Бодайбинском районе, сообщает пресс-служба регправительства.
В Иркутске объявлена в розыск девушка, обвиняемая в нападении на инспектора ДПС11 Сентября 2019, 11.05
2019-09-11-03-25-42
Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают 24-летнюю уроженку Слюдянки, обвиняемую в применении насилия в отношении инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Ангарске неизвестный надругался над 10-летней девочкой10 Сентября 2019, 17.38
Ангарск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней ангарчанки. Злоумышленник объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.
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