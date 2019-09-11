В Иркутске 12 сентября снова будет дождливо

Бодайбинский район, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Полюс Вернинское» уделяет большое внимание развитию талантливых детей. Золотодобывающее предприятие вкладывает деньги в спортивную инфраструктуру Бодайбинского района, оплачивает поездки ребят на образовательные мероприятия и соревнования, которые проходят в других городах России и мира, помогает многодетным семьям. Компания участвует в акции «Собери ребенка в школу», к новому учебному году для 30 детей были закуплены рюкзаки и ранцы, канцелярские принадлежности, обувь и спортивные костюмы. Сегодня в рубрике «Верные делу» речь пойдет о проектах «Полюс Вернинского» по поддержке детей и молодежи.