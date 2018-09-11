В Иркутске 12 сентября снова обещают дождь

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 сентября ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +4,+6°, днём +12,+14°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 12 сентября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в западных районах с мокрым снегом, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, температура ночью +2,+7°, при прояснении -1,-6°, заморозки, днём +10,+15°, при облачной погоде +4,+9°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка...