В Иркутске 13 августа температура поднимется до +29°

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 августа небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с, температура +27,+29°. По Иркутской области, по данным УГМС, 13 августа ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в западных и в северо-западных районах и ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, в западных и в северо-западных районах северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 11-16 м/с. Температура +27,+32°, при облачной погоде +20,+25°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: