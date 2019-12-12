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13.12.2019

В Иркутске 13 декабря днем -2,-4°

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 декабря ожидается переменная облачность, ночью слабый снег, днем без осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 4-9м/с, температура ночью -10,-12°, днем -2,-4°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 13 декабря – переменная облачность, в северных районах и ночью в Чунском районе небольшой, местами умеренный снег, по остальной территории без существенных осадков, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -10,-15°, при прояснении -20,-25°, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности -3,-8°, днем -2,-7°, местами -12,-17°.

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В Иркутске 13 декабря днем -2,-4°13 Декабря 2019, 07.05
2019-12-12-17-12-47
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 декабря ожидается переменная облачность, ночью слабый снег, днем без осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 4-9м/с, температура ночью -10,-12°, днем -2,-4°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Медики: почему перед новогодней ночью нужно поесть и проветрить дом13 Декабря 2019, 08.00
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, как с наименьшими потерями для здоровья повеселиться на Новый год и подготовить свой организм к грядущему пиру.
Три дня на новогодние праздники назвали достаточным13 Декабря 2019, 07.28
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние каникулы в России продлятся восемь дней – с 1 по 8 января. Между тем, большинство россиян считают оптимальным трехдневный отдых, пишет «Афанасий бизнес».
Более 50 населенных пунктов Приангарья, пострадавших от паводков, объехали дополнительные мобильные группы 12 Декабря 2019, 17.41
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В шести муниципальных районах Иркутской области, пострадавших от паводка, сейчас работают дополнительные мобильные группы, созданные по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Росреестр: три деревни в Иркутской области на вывесках были поименованы с ошибкой12 Декабря 2019, 16.46
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росреестра по Иркутской области выявило нарушения при написании трех названий географических объектов региона. Речь идет об ангарской деревне Шароны и деревнях Малая Еланка и Худякова Иркутского района.
В Великобритании уменьшилось количество проблем с казино12 Декабря 2019, 10.18
Великобритания, Интернет, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С развитием интернет технологий онлайн-казино стали более доступны. Теперь каждый пользователь интернета может выйти на официальный сайт понравившегося ресурса и выбрать нужные игровые автоматы. Такой способ развлечься позволяет отдохнуть от трудовых будней и даже немного подзаработать денег. Вместе с этим, в азартные игры стали играть и подростки. Национальная служба здравоохранения провела ряд исследований согласно которому в 2018 году 53% подростков от 16 лет в Великобритании пробовали играть в казино. Однако проблем с гемблингом в стране стало значительно меньше. В этом году этот показатель уменьшился до 39%.
Жителей Иркутской области поздравляют с Днем Конституции12 Декабря 2019, 11.16
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют жителей региона с Днем Конституции.
Новый год – новая мода: эксперты о том, что надеть иркутянам в праздничную ночь и что носить в 2020 году12 Декабря 2019, 15.11
-2020-
Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии самого яркого и волшебного праздника года многие жительницы Приангарья задаются вопросом: в чем встретить Новый год и что будет модно в будущем сезоне? Что нужно обязательно купить, а от чего стоит категорически избавиться? Какими украшениями дополнить образ. Телеинформ задал эти вопросы модным экспертам.
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Врио губернатора Иркутской области назначен замруководителя МЧС Игорь Кобзев12 Декабря 2019, 23.11
2019-12-12-15-17-26
Москва, Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев. Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован  соответствующий Указ президента.
Отставка Сергея Левченко принята Владимиром Путиным, сообщил СМИ пресс-секретарь президента12 Декабря 2019, 22.57
2019-12-12-15-01-37
Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Федеральные СМИ сообщают об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Официальных подтверждений нет12 Декабря 2019, 21.56
2019-12-12-14-00-02
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Федеральные СМИ сообщают, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку. Каких-либо официальных подтверждений или опровержений этой новости на настоящий момент нет.
Сергей Сокол обозначил главные проблемы в Иркутской области12 Декабря 2019, 20.09
Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы, прошедшие в сентябре в Иркутской области – главное политическое событие года в регионе. Об этом 12 декабря в рамках встречи с журналистами и редакторами областных СМИ сообщил спикер Законодательного собрания Сергей Сокол.
Комитет по здравоохранению и соцзащите при Заксобрании Приангарья одобрил закон, ограничивающий продажу вейпов подросткам12 Декабря 2019, 16.49
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по здравоохранению и социальной защите при Законодательном собрании Иркутской области рассмотрел в первом чтении закон об ограничении продажи несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет и жидкостей к ним. Заседание состоялось 12 декабря 2019 года.
Ангарские сторонники «Единой России» провели акцию «Доброе кино»12 Декабря 2019, 15.37
Ангарск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 11 декабря прошла акция «Доброе кино». Организатором мероприятия выступили сторонники Ангарского местного отделения партии «Единая Россия» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив, Областного совета женщин, Ассоциации родителей детей инвалидов, Ангарской общественной организации «Большая семья» и организации «Родители Сибири».
Александр Якубовский и Роман Ефремов вошли в состав рабочей группы правозащитного центра ЕР12 Декабря 2019, 15.30
Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Создание правозащитного центра генерального совета партии «Единая Россия» утвердил президиум генсовета партии.
Современный Китай: мифы и реальность
Уроженец Зимы отработает сто часов за неуплату уголовного штрафа в 15 тысяч рублей12 Декабря 2019, 15.04
Зима, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Продавец одного из гипермаркетов в Зиме присвоил оставленный покупателем на кассе сотовый телефон. За это Зиминский городской суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Но 22-летний уроженец Зимы решил уклониться от исполнения долговых обязательств.
В Приангарье перекрыли крупный канал поставок синтетических наркотиков через интернет-магазины12 Декабря 2019, 13.25
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицией пресечена деятельность наркогруппировки, участники которой на протяжении нескольких лет сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины. Задержаны предполагаемый лидер и девять его сообщников.
Судоводитель из Иркутска оштрафован за причинение смерти по неосторожности12 Декабря 2019, 13.10
Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Водитель катера «Волжанка-67», который в октябре 2019 года врезался в берег на Чертугеевском заливе Иркутского водохранилища, признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде судебного штрафа.
СМИ: Куйбышевский суд Иркутска рассмотрит ходатайство о переводе убийцы Бориса Немцова в колонию крытого типа12 Декабря 2019, 11.52
Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска 12 декабря рассмотрит ходатайство ФСИН о переводе на три года в колонию тюремного типа (так называемую «крытую») Заура Дадаева, который отбывает срок за убийство политика Бориса Немцова.
Двое подростков из Нижнеудинска осуждены за убийство 17-летней девушки12 Декабря 2019, 08.00
-17-
Нижнеудинск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержанные сотрудниками уголовного розыска по подозрению в особо тяжком преступлении 15-ти и 17-летние жители Нижнеудинска признаны виновными в умышленном убийстве девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На Иркутском водохранилище под лед провалился квадроцикл, водителя спасли11 Декабря 2019, 16.48
Иркутский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 10 декабря в службу спасения «112» поступил звонок от мужчины, который сообщил, что его квадроцикл провалился под лед на Иркутском водохранилище. Транспортное средство не пошло ко дну, а осталось на плаву благодаря большим колесам. Сам водитель сидел на нем и ждал помощи.
Сельский дом культуры сгорел в Куйтунском районе11 Декабря 2019, 16.38
2019-12-11-08-42-35
Куйтунский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Лермонтовский Куйтунского района 11 декабря утром загорелся социально-культурный центр. Огонь тушили два с половиной часа. На происшествии никто не пострадал.
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