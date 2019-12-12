В Иркутске 13 декабря днем -2,-4°

Великобритания, Интернет, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С развитием интернет технологий онлайн-казино стали более доступны. Теперь каждый пользователь интернета может выйти на официальный сайт понравившегося ресурса и выбрать нужные игровые автоматы. Такой способ развлечься позволяет отдохнуть от трудовых будней и даже немного подзаработать денег. Вместе с этим, в азартные игры стали играть и подростки. Национальная служба здравоохранения провела ряд исследований согласно которому в 2018 году 53% подростков от 16 лет в Великобритании пробовали играть в казино. Однако проблем с гемблингом в стране стало значительно меньше. В этом году этот показатель уменьшился до 39%.