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13.06.2019

В Иркутске 13 июня ясно и тепло

Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +27,+29°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами: ночью в северных районах, днем по области небольшие и умеренные дожди, утром местами туман, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +10,+15°, местами +5,+10°, днем +26,+31°, при облачной погоде +19,+24°.

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В Иркутске 13 июня ясно и тепло13 Июня 2019, 07.00
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Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +27,+29°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Выписка из ЕГРН: зачем она нужна и как её получить?12 Июня 2019, 10.54
Российская Федерация, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Любое взаимодействие с недвижимостью требует терпения, ведь необходимо будет пройти через определённые бюрократические мероприятия. От бумажек здесь никуда не деться, так что придётся порой побегать по офисам или покопаться в интернете в поисках необходимого плана действий. При этом не важно, что именно вы хотите сделать: приобрести квартиру, продать свою жилплощадь, улучшить жилищные условия, оформить наследство или даже взять кредит – наверняка вам понадобится так называемая выписка из ЕГРН. Так, что же это такое и как эту самую выписку можно получить?
Сергей Сокол в День России побывал на торжественных мероприятиях в Байкальске12 Июня 2019, 17.40
Байкальск, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В День России председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол побывал на торжественных мероприятиях в Байкальске.
Сергей Левченко вручил государственные награды РФ жителям Иркутской области12 Июня 2019, 16.39
Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Приангарья Сергей Левченко сегодня вручил государственные награды РФ 13 жителям Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный Дню России 12 Июня 2019, 15.30
Иркутск, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный Дню России, прошел в Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы».
«Ростелеком» в Иркутске получил благодарность за поддержку экологических субботников12 Июня 2019, 10.19
2019-06-12-02-36-01
Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году специалисты «Ростелекома» вышли на субботники во всех населенных пунктах Иркутской области, где есть собственные подразделения компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Жителей Иркутской области с Днем России поздравляют первые лица региона12 Июня 2019, 10.39
Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей стране, 12 июня отмечают День России. Первые лица региона и областного центра поздравляют жителей Приангарья с этим праздником.
Новости азартной индустрии: Вулкан казино с выводом денег, въездной туризм, задержка в открытии казино-курорта на Кипре и тест на зависимость 11 Июня 2019, 09.39
Интернет, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сфера въездного туризма была изучена представителями отечественных средств массовой информации.
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«Свободу Ивану Голунову»: общественность Иркутска комментирует задержание известного московского журналиста10 Июня 2019, 17.07
2019-06-10-09-14-08
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержание известного московского журналиста Ивана Голунова всколыхнуло российскую общественность. Не первый день тема фабрикации «дела Голунова» обсуждается на самых разных медиаплощадках. За коллегу вступились три ведущих деловых издания: «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК». Впервые в истории их понедельничные выпуски поступили в продажу с одинаковой обложкой в поддержку Ивана Голунова. Иркутск не остался в стороне от этого резонансного события.
Сергей Шеверда, обвиняемый в махинациях с лесом, остается на посту министра лесного комплекса Иркутской области10 Июня 2019, 15.33
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос о снятии с должности министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий и других махинациях с лесом, не рассматривается. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Таким образом, он остается на своём посту, невзирая на арест и серьёзность обвинений со стороны следствия.
Приангарье и Крым заключили соглашение о сотрудничестве08 Июня 2019, 17.57
Иркутская область, Крым, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава республики Крым Сергей Аксенов подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительством Иркутской области и Советом министров Крыма о социально-экономическом и культурном сотрудничестве.
СМИ: законопроект о сити-менеджменте в Иркутске могут принять уже в сентябре08 Июня 2019, 17.25
Иркутск, Санкт-Петербург, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера может быть принят в окончательном чтении в новом парламентском сезоне, который начнется в сентябре 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера ЗС Иркутской области Сергея Сокола.
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда арестован на два месяца07 Июня 2019, 20.01
2019-06-07-12-09-17
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска поддержал ходатайство следствия и избрал министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде, обвиняемому в превышении полномочий, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Главе Минлеса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили обвинение07 Июня 2019, 19.38
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение министру лесного комплекса региона Сергею Шеверде в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержание главы иркутского Минлеса Сергея Шеверды прокомментировали федеральные власти07 Июня 2019, 15.45
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прокомментировал задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Об этом сообщается на сайте телеканала «РЕН-ТВ».
Современный Китай: мифы и реальность
Сергей Левченко получил травму спины, катаясь на мотоцикле12 Июня 2019, 15.59
Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в конце мая провел неделю в больнице из-за травмы спины, которую получил, катаясь на мотоцикле.
В результате ДТП в Усольском районе погиб пятилетний ребенок12 Июня 2019, 12.59
2019-06-12-05-06-04
Усольский район, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В результате дорожно-транспортного происшествия в Усольском районе погиб пятилетний ребенок.
В Усольском районе столкнулись Хонда и микроавтобус, пострадали пять человек11 Июня 2019, 16.01
Усольский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе на автодороге Р-255 «Сибирь» 11 июня около 13:10 столкнулись Хонда Аккорд и микроавтобус Фиат Дукато. Пострадали пять человек.
«Семейный подряд» по сбыту героина: в УОБО длительные сроки получили сожители-наркодилеры11 Июня 2019, 15.51
Эхирит-Булагатский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Эхирит-Булагатский районный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы 55-летних сожителей из Усольского района за сбыт героина.
Уроженка Бурятии проведет в колонии 10 лет за организацию нарколаборатории в Приангарье11 Июня 2019, 15.24
Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор 29-летней уроженке Бурятии за организацию нарколаборатории в Иркутской области. Ей назначено 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Иркутянка погибла, выпав из окна 14 этажа11 Июня 2019, 12.54
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске рано утром 11 июня из окна 14 этажа дома по улице Александра Невского выпала 34-летняя женщина. Она скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба полиции.
Пропавший в Шелеховском районе мальчик найден живым и здоровым11 Июня 2019, 12.27
Шелеховский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Пропавший в Шелеховском районе 10 июня восьмилетний мальчик найден живым и здоровым. Об этом сообщил в своем аккаунте соцсети «Фэйсбук» мэр Шелехова Сергей Липин.
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