|Погода
|13.06.2019
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В Иркутске 13 июня ясно и тепло
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Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +27,+29°.
По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами: ночью в северных районах, днем по области небольшие и умеренные дожди, утром местами туман, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +10,+15°, местами +5,+10°, днем +26,+31°, при облачной погоде +19,+24°.
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