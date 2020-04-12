|Погода
|13.04.2020
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В Иркутске 13 марта днем ожидается +9,+11°
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Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 марта ожидается облачная погода, без существенных осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура ночью около 0°, днем +9,+11°.
По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +1,-4°, при прояснении до -10°, днем +9,+14°, при увеличении облачности 0,+5°.
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