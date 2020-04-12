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13.04.2020

В Иркутске 13 марта днем ожидается +9,+11°

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 марта ожидается облачная погода, без существенных осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура ночью около 0°, днем +9,+11°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +1,-4°, при прояснении до -10°, днем +9,+14°, при увеличении облачности 0,+5°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 13 марта днем ожидается +9,+11°13 Апреля 2020, 07.07
2020-04-12-18-23-31
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 марта ожидается облачная погода, без существенных осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура ночью около 0°, днем +9,+11°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В Бельгии вводят ограничения для игорных операторов на время пандемии12 Апреля 2020, 10.26
2020-04-12-09-33-26
Бельгия, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с эпидемией коронавируса, в большинстве стран были закрыты наземные казино и букмекерские конторы. Такие меры помогают ограничить общение между людьми и снизить скорость распространение заболеваемости. Несмотря на это, посетителей казино не стало меньше. Многие по-прежнему играют используя мобильные приложения или делая ставки прямо с официального сайта БК, где можно ознакомиться и с текущими прогнозами на спортивные события. Теперь поставить на бои UFC стало ещё проще. Для этого необходим обычный смартфон или ПК. Однако не стоит забывать о своей безопасности и чрезмерно увлекаться азартными играми. Следует контролировать свои эмоции и не делать ставки на последние сбережения. Чтобы уберечь население в такое нелегкое время, контролирующие ведомства вводят различные ограничения направленные на защиту прав игроков.
В Иркутской области 22 человека заразились коронавирусом, не покидая пределов региона12 Апреля 2020, 14.28
-22-
Иркутская область, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье 22 человека заразились коронавирусом в результате контактов в Иркутске и области.
Иркутск вошел в топ-10 российских городов, наиболее успешно борющихся с коронавирусом12 Апреля 2020, 15.35
Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск назвали в десятке российских городов, наиболее успешно борющихся с коронавирусом.
Наталия Ледяева: коронавирус может повторно активироваться в организме переболевшего12 Апреля 2020, 13.36
Иркутская область, 12.04.20 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области несколько человек, переболевших коронавирусом, готовятся к выписке.
В Иркутской области коронавирусом заболели уже 35 человек12 Апреля 2020, 11.14
Иркутская область, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 12 апреля количество заболевших коронавирусом в Иркутской области достигло 35 человек.
Еще один рейс из Бангкока в Иркутск запланирован на 14 апреля11 Апреля 2020, 23.13
-14-
Иркутск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Очередной авиарейс из Бангкока, на котором вывезут россиян в Иркутск, планируется совершить 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Таиланде.
Игорь Кобзев поручил создать в Иркутской области месячный запас средств индивидуальной защиты11 Апреля 2020, 20.17
2020-04-11-12-21-21
Иркутская область, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В первую очередь, речь идет о масках, перчатках и других средствах защиты для медицинского персонала в больницах и обсерваторах.
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Фракция КПРФ в Заксобрании подготовила запрос правительству Иркутской области о растущем госдолге10 Апреля 2020, 17.34
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области направит на имя врио губернатора запрос о причинах роста государственного долга региона и о прогнозе показателей областного бюджета. Соответствующее постановление было подготовлено фракцией КПРФ и принято большинством голосов на сессии.
Сергей Тен оценил подготовку Иркутской области к борьбе с лесными пожарами10 Апреля 2020, 11.58
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Работа по предотвращению и борьбе с природными пожарами в Иркутской области в этом году организована на принципиально новом уровне. Об этом рассказал депутат фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Тен. По его словам, в области уже вводятся превентивные противопожарные меры: на юге региона особый режим начал действовать с 10 апреля, на севере – с 1 мая, пишет пресс-служба ЕР.
Начала работу 29 внеочередная сессия Законодательного собрания Иркутской области10 Апреля 2020, 10.46
-29-
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Начала работу 29 внеочередная сессия Законодательного собрания Иркутской области, которая проходит под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова.
Второй претендент на пост мэра Иркутска подал документы в конкурсную комиссию09 Апреля 2020, 12.32
2020-04-09-04-37-36
Иркутск, 09.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Второй претендент на пост мэра Иркутска подал документы в конкурсную комиссию 9 апреля. Им стал председатель общественного совета при министерстве экономического развития Иркутской области Антон Егерев. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе Иркутска.
Игорь Кобзев сохраняет лидирующую позицию в медиапространстве среди глав регионов СФО09 Апреля 2020, 08.02
2020-04-08-10-55-16
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сохраняет первое место в медиарейтинге глав регионов СФО.
Дмитрий Медведев: «Единая Россия» будет оказывать помощь гражданам и медикам до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад08 Апреля 2020, 16.49
Москва, Иркутская область, 8.04.20 (ИА "Телеинформ"), - «Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад. Об этом председатель партии Дмитрий Медведев заявил на онлайн-совещании с представителями региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавируса.
Игорь Кобзев отменил в Иркутской области «пятилетки» экс-губернатора Сергея Левченко08 Апреля 2020, 09.00
2020-04-07-13-51-35
Иркутская область, 08.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев упразднил комитет по государственному планированию, созданный в 2018 году экс-главой региона Сергеем Левченко. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Современный Китай: мифы и реальность
Сбежавших пациентов иркутской психушки поймали12 Апреля 2020, 17.43
2020-04-12-09-48-08
Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция нашла и задержала сбежавших из иркутской психбольницы пациентов.
Возбуждено уголовное дело в связи с побегом из иркутской психушки12 Апреля 2020, 15.24
Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Возбуждено уголовное дело в связи с угрозами расправы над медработниками при побеге из иркутской психушки.
Шесть человек сбежали из иркутской психбольницы12 Апреля 2020, 12.38
2020-04-12-03-53-35
Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Шесть человек сбежали из Иркутской областной психиатрической больницы №1.
На утро 12 апреля в Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара12 Апреля 2020, 10.24
-12-
Иркутская область, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации на утро 12 апреля в Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара на площади 35 га.
В беспорядках на территории ангарской колонии принимали участие около 300 человек11 Апреля 2020, 19.55
-300-
Ангарск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Как рассказал изданию «Коммерсант» уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко, посетивший 11 апреля колонию №15, в результате подавления бунта нет ни погибших, ни тяжело раненых.
При разборе сгоревших конструкций в ангарской ИК-15 обнаружено тело погибшего осужденного11 Апреля 2020, 17.13
Ангарск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Тело погибшего заключенного обнаружили при разборе завалов после пожара в колонии №15 в Ангарске, где накануне осужденные устроили беспорядки и поджог.
Прокуратура Иркутской области проконтролирует ход расследования уголовного дела о дезорганизации работы ангарской ИК-1511 Апреля 2020, 16.30
Ангарск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Прокуратура Иркутской области поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного СУ СКР по Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности исправительного учреждения»).
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