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12.03.2019

В Иркутске 13 марта обещают небольшой снег

Иркутск, 12.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 марта ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -6,-8°, днем +2,+4°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 13 марта – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -5,-10°, при прояснении -15,-20°, днем 0,+5°, при облачной погоде -2,-7°.

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