В Иркутске 13 сентября холодно и дождливо

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 сентября облачно с прояснениями, временами дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,+4°, днём около +7°. По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении -1,-6°, заморозки, днём +7,+12°, при облачной погоде +2,+7°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: