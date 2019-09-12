В Иркутске 13 сентября ветрено, днём +12,+14°

Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 сентября ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 13 м/с. Температура ночью +3,+5°, днём +12,+14°. По Иркутской области, по данным УГМС, 13 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в южных районах в виде дождя, утром местами туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, днём в южных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении до -3°, в северных районах до -5°, заморозки, днём +5,+10°, при облачной погоде 0,+5°, в южных районах местами до +14°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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