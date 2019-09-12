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12.09.2019

В Иркутске 13 сентября ветрено, днём +12,+14°

Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 сентября ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 13 м/с. Температура ночью +3,+5°,  днём +12,+14°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 13 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в южных районах в виде дождя, утром местами туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, днём в южных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении до -3°, в северных районах до -5°, заморозки, днём +5,+10°, при облачной погоде 0,+5°, в южных районах местами до +14°.

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В Иркутске 13 сентября ветрено, днём +12,+14°12 Сентября 2019, 17.41
2019-09-12-09-43-13
Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 сентября ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 13 м/с. Температура ночью +3,+5°,  днём +12,+14°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Косплей, ярмарки, квесты и комиксы – в Иркутске 28 и 29 сентября состоится «Байкал Комикс Фест»12 Сентября 2019, 16.14
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 и 29 сентября состоится «Байкал Комикc Фест» - крупнейший фестиваль гик-культуры Прибайкалья. Об этом сообщают организаторы в официальной группе в соцсетях.
Байкерский крестный ход состоится 15 сентября в Иркутске12 Сентября 2019, 15.41
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкерский крестный ход состоится 15 сентября в Иркутске. Об этом сообщают организаторы в группе в соцсетях.
«Ростелеком» в Иркутской области принял участие в экологической акции «360»12 Сентября 2019, 14.35
2019-09-12-07-08-33
Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Иркутского филиала «Ростелекома» приняли участие в главном Всероссийском экологическом волонтерском марафоне «360», который состоялся 7 сентября. Более 100 корпоративных волонтеров из 21 федеральной и региональной компаний объединились, чтобы очистить берега Байкала от мусора.
Денис Мацуев поучаствует в высадке сеянцев сосны в Боханском районе12 Сентября 2019, 13.10
Боханский район, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе 14 сентября высадят более 37 тысяч сосен в рамках акции «Живи, лес!». В ней примет участие народный артист России, пианист и уроженец Иркутска Денис Мацуев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Звание «ветеран труда Иркутской области» получили более 6800 человек12 Сентября 2019, 12.27
Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 11 сентября 2019 года за присвоением звания «ветеран труда Иркутской области» обратились 9786 человек. Присвоено оно 6885 жителям региона, в 2658 случаях в назначении было отказано. Эта информация была озвучена на заседании комитета по здравоохранению и соцзащите областного парламента 11 сентября.
По следам паводков и лесных пожаров: студия Артемия Лебедева представила новую версию герба Приангарья12 Сентября 2019, 10.42
2019-09-12-02-50-29
Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Студия одиозного и известного дизайнера Артемия Лебедева представила свой вариант герба Иркутской области. Бабра на нём нет, зато нашли отражения природные катастрофы лета-2019.
На 95 году жизни скончался академик РАН Тимур Энеев12 Сентября 2019, 07.30
Интернет, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ушёл из жизни академик РАН Тимур Энеев, благодаря которому состоялся исторический полет Юрия Гагарина в космос. Учёного не стало в минувшее воскресенье, 8 сентября, сообщают argumenti.ru.
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В Улан-Удэ намерены провести санкционированный митинг12 Сентября 2019, 15.16
Бурятия, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ планируются провести санкционированный митинг, заявил депутат Народного Хурала коммунист Баир Цыренов, сообщает ИА «Восток-Телеинформ».
Депутаты от КПРФ Виталий Матвийчук и Алексей Колмаков претендуют на пост председателя думы Иркутска12 Сентября 2019, 12.16
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты от КПРФ Виталий Матвийчук и Алексей Колмаков претендуют на пост председателя думы Иркутска. Они выдвинули свои кандидатуры на эту должность, сообщили «Телеинформу» в пресс-службе представительного органа.
Ирина Алашкевич, которую обвиняют в оскорблении жителей Тулуна, продолжает руководить пресс-службой губернатора Иркутской области12 Сентября 2019, 11.09
Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич, которую обвиняют в оскорблении жителей Тулуна, все еще не отстранена от должности. Чиновница находится в отпуске с 20 августа, пока в отношении нее проводится проверка.
Сергей Тен: осенняя сессия Государственной Думы плотнее весенней, а законодательная работа всегда более напряженная12 Сентября 2019, 08.30
2019-09-11-11-09-11
Москва, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе 10 сентября состоялось первое заседание Государственной Думы в рамках осенней сессии. Депутат от Иркутской области Сергей Тен отмечает, что работа депутатов в осеннюю сессию имеет свою специфику. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
У иркутян собирают мнения по поводу порядка избрания мэра11 Сентября 2019, 17.03
Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проходит опрос общественного мнения по вопросам, касающимся порядка избрания мэра областного центра, в том числе о способе избрания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Бурятии намерены судить участников митинга на главной площади Улан-Удэ11 Сентября 2019, 16.18
Бурятия, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии в ближайшее время пройдут суды над тремя задержанными в ходе несанкционированного стихийного митинга на главной площади Улан-Удэ. Об этом сообщает ИА «Восток-Телеинформ».
Закон о сити-менеджере рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 18 сентября11 Сентября 2019, 16.32
Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Закон о сити-менеджере рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 18 сентября. Фракция КПРФ в областном парламенте поддержит эту инициативу. Об этом заявил руководитель коммунистического блока в ЗС Андрей Левченко на пресс-конференции, посвященной итогам муниципальных выборов в регионе.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В надругательстве над 10-летней ангарчанкой подозревается 15-летний подросток12 Сентября 2019, 14.58
Ангарск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске задержали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Им оказался 15-летний подросток, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Тулунском районе ищут пожилую женщину, ушедшую в лес за брусникой12 Сентября 2019, 13.22
2019-09-12-05-26-02
Тулунский район, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе ищут Татьяну Михайловну Филиппову, ушедшую в лес за брусникой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске водитель иномарки врезался в две припаркованные машины и скрылся12 Сентября 2019, 12.33
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 56-летний мужчина рано утром 9 сентября в микрорайоне Зелёный берег врезался на своём авто в две припаркованные машины и скрылся с места ДТП. Позже он сам явился в ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Ангарске из нефтепровода «Красноярск-Иркутск» снова похищали нефть12 Сентября 2019, 11.37
Ангарск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске обнаружили очередную врезку в магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск». Один человек уже задержан, правоохранители устанавливают личность остальных причастных к хищению нефти, сообщает пресс-служба полиции.
СМИ: самолёт из Иркутска в Москву столкнулся с птицей12 Сентября 2019, 11.08
Москва, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Боинг-737 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Иркутска в Москву, столкнулся с чайкой. Самолёт успешно приземлился, птица осталась жива. Об этом сообщает РБК.
Жительнице Тайшетского района предъявлено обвинение в убийстве новорождённого сына12 Сентября 2019, 08.00
2019-09-11-15-02-55
Тайшетский район, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение 42-летней жительнице посёлка Юрты Тайшетского района в убийстве её новорождённого сына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ангарчанин выдал себя за умершего брата и похитил у племянников наследство11 Сентября 2019, 17.48
Ангарск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд приговорил к условному сроку мужчину, который обокрал своих племянников более чем на 3 миллиона рублей. Он присвоил наследство умершего брата, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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